Obywatel Turkmenistanu walczący w ukraińskiej armii: muzułmanin powinien stać po stronie prawdy

Wstąpiłem do ukraińskiej armii, ponieważ muzułmanin powinien stać po stronie prawdy i pomagać prześladowanym; Rosja to kraj, który przynosi innym terror i dyktaturę - oznajmił we wtorek w rozmowie z niezależną rosyjską telewizją Nastojaszczeje Wriemia obywatel Turkmenistanu walczący pod Bachmutem w szeregach ochotniczego Batalionu Szejka Mansura.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

44-letni Turkmen, posługujący się na froncie pseudonimem Abu Junus, mieszka na Ukrainie od 2018 roku.

"Spodobało mi się to, jak potraktowali mnie tam miejscowi ludzie, którzy szanują muzułmanów. Piękny kraj, wolność. Policjanci nie represjonują, lecz uprzejmie rozmawiają. Po prostu trafiłem do Europy. (...) Przyjęto mnie tam życzliwie, dlatego sumienie nie pozwoliło mi potem zostawić tego kraju i odejść. (...) Gdy dowiedziałem się, że Rosja napadła na Ukrainę, następnego dnia zgłosiłem się do wojska" - wspomina Abu Junus, walczący w Donbasie jako snajper.

W Batalionie Szejka Mansura walczą głównie Czeczeni, ale są tam również Uzbecy, Kirgizi oraz obywatele innych państw Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. Migranci z tych krajów wstępują jednak także do oddziałów agresora. Są to głównie byli więźniowie z zakładów karnych lub osoby, które podpisały kontrakt na służbę w armii lub najemniczej formacji Grupa Wagnera w nadziei na otrzymanie rosyjskiego obywatelstwa - przypomniała opozycyjna telewizja.

Abu Junus przyznał, że nie rozumie takiego postępowania mieszkańców krajów Azji Centralnej.

"Podam prosty przykład. Rosjanie wysyłają grupy liczące 10 wagnerowców jako mięso armatnie, by rozpoznać pozycje ukraińskich żołnierzy i dowiedzieć się, skąd strzela się do nich z moździerza albo czołgu. Ukraińcy po prostu walą w tych ludzi, a rosyjscy dowódcy patrzą na to z góry (rozpoznają z powietrza, prawdopodobnie przy pomocy drona - PAP), żeby dowiedzieć się, skąd prowadzony był ogień. Właśnie tak będą was wykorzystywać, dlatego (...) jeśli uważacie, że sobie postrzelacie i wrócicie, to tak nie myślcie. Nie. Tutaj ginie mnóstwo ludzi" - zaapelował Turkmen do obcokrajowców rozważających służbę w rosyjskim wojsku.

Mężczyzna oznajmił, że nie obawia się o swój los po powrocie do ojczyzny, nawet jeśli miałoby to dla niego oznaczać represje lub wieloletni pobyt w więzieniu.

"Pojadę do Turkmenistanu. Jeśli mnie tam zabiją, no to zabiją. Jeśli zamkną, to zamkną. Co mam robić? Przecież nie będę przez całe życie milczał. Gdyby coś się ze mną stało, to znaczy, że było mi to pisane. Mam się bać i oddać im (reżimowi w Turkmenistanie - PAP) władzę nad samym sobą? Mogę się obawiać tylko Allaha" - zadeklarował Abu Junus.

Rozmówca opozycyjnej telewizji podzielił się też swoimi refleksjami na temat przyszłości ojczystego kraju.

"Ludzie sami muszą się ruszyć, żeby coś się tam zmieniło. Nikt nie przyjdzie i nie zrobi tego za nich. Życzę turkmeńskiemu narodowi cierpliwości. Jeśli Bóg da, opamiętają się. Wówczas wielu spośród tych, którzy teraz milczą, wstanie i zacznie robić coś (pozytywnego). Gdyby nasi przodkowie, wierzący w Boga i szanujący tradycję, zobaczyli współczesnych Turkmenów, powiedzieliby, że nie mają z nimi nic wspólnego" - ocenił żołnierz.

Turkmenistan to jeden z najbardziej zamkniętych krajów świata. Państwo jest rządzone przez autorytarny reżim, na którego czele stoi od 2022 roku Serdar Berdimuhamedow - syn wieloletniego przywódcy Gurbanguly Berdimuhamedowa, noszącego oficjalny tytuł Arkadaga (Obrońcy). W kraju nie funkcjonują niezależne partie polityczne, panuje powszechna korupcja, a społeczeństwo jest ściśle kontrolowane przez służby bezpieczeństwa.