Ochotnicy w krajach bałtyckich formują oddziały, wstępują do nich też Rosjanie

Dostrzegłem całkowitą wymianę straży przybocznej Putina. To nie była typowa rotacja. To wyraz strachu człowieka siedzącego na Kremlu - mówi Alexey Grigoriev, politolog, deputowany do Rady Najwyższej Łotwy w latach 1990-93. Parlament tego kraju zgodził się na wyjazd ochotników na front rosyjsko-ukraiński.

- Prezydent Ukrainy nie może zrzec się suwerenności. Bo to byłaby kapitulacja. Wedle wstępnych oświadczeń jego biura można się natomiast spodziewać jakichś deklaracji odnośnie późniejszej neutralności kraju. Miałyby jednak z tym być związane jakieś gwarancje bezpieczeństwa kraju.- Wcześniej, przed 2014 rokiem, przed zajęciem Krymu i części Donbasu przez Rosję, Ukraina miała konstytucyjny status kraju praktycznie neutralnego. Ukraińcy przekonali się jednak, że porozumienia budapeszteńskie nie działają, że kraj, który miał dawać gwarancje suwerenności Ukrainy i nienaruszalności jej granic, sam wprowadził na jej terytorium wojska, okupuje, a nawet anektuje jej część. Efektem było objawienie chęci wstąpienia do struktur zachodnich.- Po pierwsze, sprzeciwiła się temu putinowska Rosja. Ameryka była gotowa - podczas szczytu w Bukareszcie wiosną 2008 roku - przyznać Ukrainie MAP. Jednak Niemcy, a zwłaszcza Francja, były całkowicie przeciwne. W rezultacie powstał kompromisowy plan, który łączył w sobie najgorsze cechy akceptacji i braku akceptacji.Deklaracja Bukaresztańska "potwierdziła prawo" Ukrainy i Gruzji do przyłączenia się - w jakiejś nieznanej przyszłości. Stało się to impulsem do wybuchu wojen rosyjsko-gruzińskiej i rosyjsko - ukraińskiej. Pomiędzy nimi był okres rządów Janukowycza, który, będąc u władzy, oficjalnie oświadczył, że nie stara się o członkostwo w NATO i UE. To ostatnie doprowadziło do demonstracji na Majdanie.- Oprócz nacisków były też łapówki. Odmówiła podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią nie tylko Ukraina Janukowycza, ale i Armenia, gdzie prezydentem był Serż Sarkisjan. Ale potem, gdy emocje opadły, Armenia mocno zbliżyła się faktycznie do struktur europejskich.- To nie jest takie jednoznaczne. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie reakcja Erewania na sankcje wobec Rosji. Choć sąsiednia Gruzja zapowiedziała, że nie popiera sankcji. Nie mogło to być jednak zaskoczeniem. Gruzja ma prorosyjski rząd, który nie pozwala sobie jednak na otwartą i stuprocentową prorosyjskość, ponieważ wtedy straciłby jakiekolwiek poparcie wyborców. Jest to więc prorosyjskość ubrana w proeuropejskie slogany.- W Mołdawii proeuropejska prezydent Maia Sandu ogłosiła stan wyjątkowy. Mołdawia przyjmuje uchodźców, udziela im schronienia. Myślę, że obecnie jest mało prawdopodobne, aby miało to jakikolwiek wpływ na najbliższą przyszłość tego kraju. Rosja ma teraz inny ból głowy - plan blitzkriegu, polegający na zajęciu Ukrainy i Kijowa w ciągu trzech dni, jak dotąd nie powiódł się. Ofiary są wysokie po obu stronach, ale Ukraińcy są gotowi poświęcić się dla swojego kraju.- Większość układów scalonych jest amerykańska, a amerykańska technologia jest produkowana na Tajwanie. Konkludując można powiedzieć, że Chiny mają wszystkie dobra konsumpcyjne, których pragną Rosjanie, ale Amerykanie mają zaawansowaną technologię.- Jestem obecnie w Hiszpanii (nasza rozmowa odbywała się przez komunikator) i widzę, że działają tu sklepy z rosyjskimi smakołykami, ale produkowanymi w Niemczech. Amator kaszy gryczanej z sosem nie musi po to jeździć do Moskwy.- Dlaczego nie? Jeśli jest popyt, będzie i podaż. Przecież w czasie zimnej wojny powstało bardzo wiele polskich dzieł literackich w Instytucie Literackim w Paryżu. Choćby fundamentalne pozycje Miłosza, opracowania historyczne.- On chciałby usiąść z Bidenem, Xi i może Johnsonem, przy wielkim stole (widzieliśmy już taki stół na Kremlu) - by podzielić świat. Putin postrzega świat inaczej niż my. Uważa, że wszelkie rozmowy o demokracji to puste słowa. Można to dostrzec w sposobie, w jaki mówi o "denazyfikacji", "nazistowskiej Ukrainie". Wedle mnie jest to człowiek szalony...- Nie należy tego wykluczać. Tyle że procedury użycia bomby atomowej nie są jednoosobowe. Może więc jakiś generał postawiony przed wyborem niszczenia świata strzeli w zupełnie innym kierunku. I to wcale nie bombą!Czytaj także: Putin straszy atomem. To tylko groźba? - Kilka tygodni temu dostrzegłem całkowitą wymianę straży przybocznej. To nie było spowodowane typową rotacją. To raczej wyraz strachu człowieka siedzącego na Kremlu. Bo choć on słabo zna historię, to przypadki skrócenia życia rządzącego Rosją przez podwładnych doskonale zna.