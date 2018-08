Od radzieckiej republiki do strefy euro. Gospodarka Litwy wciąż na fali wznoszącej

Po wzroście o 3,9 proc. w 2017 r. gospodarka Litwy obecnym roku rośnie wolniej i ma osiągnąć 3,2 proc. Rosną inwestycje, w tym ze środków unijnych, i eksport. Choć perspektywy są dobre, to Litwa coraz bardziej boryka się z podobnymi problemami, co Polska: brakuje wykwalifikowanych pracowników, a wydajność pracy rośnie wolniej niż płace. Dodatkowym problemem jest rosnąca presja inflacyjna.

Litwa jest największą gospodarką spośród gospodarek państw bałtyckich. Nominalna wartość jej PKB (47,3 mld USD) jest niewiele mniejsza od gospodarki Białorusi (50,9 mld USD) zamieszkałej przez 9 mln mieszkańców, czyli trzykrotnie ludniejszej.

Od 1 stycznia 2015 r. Litwa, razem z Łotwą i Estonią przystąpiły do unii walutowej, przyjmując euro.

Dwa lata później media obiegła informacja o zmianie klasyfikacji geograficznej ONZ, w wyniku której Litwa - razem z Łotwą i Estonią - zostały uznane za państwa nordyckie, a nie wschodnioeuropejskie. W rzeczywistości zmiana nastąpiła wiele lat wcześniej.

Perspektywy gospodarki Litwy 2018* 2019* Inflacja średnioroczna 2,7% 2,2% Wzrost wynagrodzeń 6,7% 6,6% PKB 3,2% 2,7% Stopa bezrobocia 6,7% 6,6% Wzrost zatrudnienia -0,3% -0,3%

Od ZSRR do euro

Litwa na tle sąsiadów

Litwa Polska Białoruś Łotwa PKB nominalne w USD (z uwzględnieniem PSN) 90,8 mld 1,1 bln 177,8 mld 39,4 mld PKB wzrost w 2017 r. 3,5% 4,6% 1,8% 4,9% PKB per capita (z uwzględnieniem PSN) w USD 31 400 29 480 19 220 20 000 Mediana wieku 43,1 39,6 39,6 42,9 Ludność 2,9 mln 38,3 mln 9,3 mln 2 mln Inflacja 3,6% 3,0% 6,1% 2,0% Bezrobocie 7,2% 6,9% bd 8,8%

Petrochemia, żywność i inwestycje

Deficyt w handlu i w ludziach

Wciąż dobre perspektywy

Źródło: Lietuvos Bankas, *prognoza z czerwca 2018 r.Sukces gospodarczy Litwy - tak jak jej bałtyckich sąsiadów - jest wynikiem zarówno odważnych reform rynkowych i otwarcia gospodarki na świat, jak i przystąpienia do Unii Europejskiej. Po okupionym ofiarami ogłoszeniu niepodległości - w styczniu 1991 r. na polecenie Michaiła Gorbaczowa oddziały Armii Czerwonej przeprowadziły atak na siedzibę parlamentu, zabijając 14 osób - Litwa razem z Łotwą i Estonią stały się najbardziej skonfliktowanymi politycznie z Rosją państwami regionu.Moskwa przez lata torpedowała wysiłki Wilna, aby przystąpić do UE i NATO, używając blokad handlowych, embarga i aktywnie mieszając w polityce wewnętrznej. W marcu 2004 r. po roku urzędowania prezydent Rolandas Paksas, jeden z najbardziej znanych polityków litewskich, został zdjęty ze stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał go winnym złamania przysięgi prezydenckiej. Wszczęte przeciwko niemu dochodzenie wykazało m.in. współpracę z przedstawicielami rosyjskiego świata przestępczego.Jako członek UE od 2004 r. Litwa mocno przyspieszyła modernizację gospodarki a tempo wzrostu było na tyle imponujące, że razem z Łotwą i Estonią zyskała miano bałtyckiego tygrysa. Przegrzana gospodarka, finansowana inwestycjami zagranicznymi i tanim pieniądzem padła jednak ofiarą globalnego kryzysu gospodarczego. W 2009 r. PKB Litwy skurczyło się o 16,8 proc. Głębokie cięcia budżetowe - zamrożenie inwestycji i obniżki rent i emerytur - pozwoliły jednak na szybką sanację finansów publicznych bez sięgania po pomoc zewnętrzną. Źródłem najszybszego powrotu do dobrej kondycji gospodarczej w Europie był sprawny sektor bankowy, a także zróżnicowany sektor przemysłowy.W styczniu 2015 r. Litwa, razem z Łotwą, Estonią i Słowacją przyjęła euro, mimo niechętnego stosunku opinii publicznej do wspólnej waluty. Przeważyło przekonanie, że przyjęcie euro nie tylko wzmocni rolę i znaczenie gospodarki litewskiej w Unii, ale będzie też politycznym sygnałem o ostatecznym wyrwaniu się Litwy ze strefy poradzieckiej. Dwa lata po wprowadzeniu wspólnej waluty 50 proc. litewskich respondentów badanych przez Eurobarometr uważało, że wspólna waluta ułatwia i obniża koszty podróżowania (37 proc. jest przeciwnego zdania). Zarazem 67 proc. uważało, że wprowadzenie euro spowodowało wzrost wszystkich cen.Dane akumulowane przez Worldinfigures.com za rok 2017Po czasach radzieckich - silnej, ale ignorującej kwestie środowiskowe industrializacji oraz kolektywizacji rolnictwa - Litwie udało się nie tylko zachować, ale i rozwinąć część aktywów, przede wszystkim rafinerię w Możejkach, port w Kłajpedzie, a także szereg zakładów produkcyjnych zdolnych do konkurowania na rynkach zagranicznych. Położenie geograficzne czyni z Litwy ważny element infrastruktury transportowej łączącej UE z Białorusią oraz Rosją. Jest to jeden z obszarów silnej konkurencji regionalnej Litwy, Łotwy a także Polski, która spowodowała ogromne opóźnienia w realizacji dwóch kluczowych dla regionu projektów: via Baltica oraz Rail Baltica Rolnictwo i przetwórstwo żywności jest jednym z filarów gospodarki, zaraz po przemyśle petrochemicznym. Ten drugi jest zdominowany przez PKN Orlen, który w 2006 r. nabył aktywa rafinerii w Możejkach płacąc 2, 34 mld USD. Inwestycja Orlenu jest jedną z największych w historii polskich firm, a zarazem jedną z najbardziej kontrowersyjnych. PKN Orlen od początku skarżył się na nieprzychylny stosunek władz litewskich do inwestycji, czego przejawem było m.in. rozebranie torów kolejowych z Możejek do granicy z Łotwą . Ze strony litewskiej padały zarzuty o zawyżanie cen na stacjach oraz o sposób zarządzania spółką.Przetwórstwo i handel żywności jest z kolei skupiony w rękach jednej firmy: Vilniaus Prekyba. Jest to holding, do którego należy grupa Maxima kontrolująca sieć supermarketów o tej samej nazwie na Litwie, Łotwie, Estonii i Bułgarii. W Polsce grupa przejęła w 2012 r. sieć kilkudziesięciu markerów we wschodniej Polsce o nazwie Aldik Nova. Vilniaus Prekyba jest też właścicielem sieci aptek w regionie, która w Polsce funkcjonuje pod wspólną nazwą Euro-Apteka.Właścicielem holdingu Vilniaus Prekyba jest Nerijus Numavicius, najbogatszy człowiek na Litwie, którego majątek osobisty szacuje się na ponad miliard euro. Jest on głównym udziałowcem Vilniaus Prekyba, który założył wraz ze swoimi braćmi i przyjaciółmi uniwersyteckimi po rozpadzie Związku Radzieckiego.Oprócz tradycyjnych branż Litwa ma też tradycje i kompetencje ludzkie w obszarze nowoczesnej gospodarki. Dowodem tego jest inwestycja niemieckiej firmy Continental w zakład produkcyjny pod Kownem nowoczesnych systemów elektronicznych dla branży samochodowej. Warta 95 mln euro inwestycja typu greenfield jest największą w historii Litwy. Ma dać zatrudnienie 1000 osób i spełnia wymogi koncepcji przemysłu 4.0, w przyszłości ma m.in. umożliwić posługiwanie się w pełni autonomicznymi urządzeniami (Automated Guided Vehicles).W 2018 r. oczekiwane jest spowolnienie w handlu zagranicznym, który w 2017 r. rósł w tempie dwucyfrowym. Niemniej jednak zamówienia z zagranicy zapewniają realny wzrost eksportu towarów i usług o 5 do 7,2 proc. W pierwszym kwartale 2018 r. eksport był wyjątkowo silny, a wartość wzrosła o 9,5 proc. głównie dlatego, że eksport usług napędzany transportem wzrósł o 21,9 proc. rok do roku.Gospodarka Litwy jest bardzo otwarta, a bilans handlowy wykazuje trwały deficyt, co jest w dużej mierze związane z importem energii i surowców. Utrzymujące się od 2014 r. sankcje UE oraz rosyjskie embargo na produkty rolne UE dodatkowo pogarszają bilans, choć mimo napiętych stosunków politycznych, Rosja pozostaje głównym partnerem handlowym Litwy. Spora część wymiany jest - obok wspomnianych surowców - w istocie reeksportem towarów importowanych na Litwę do Rosji. Za Rosją kolejnymi partnerami handlowymi są Łotwa, Niemcy, Polska i Wielka Brytania.Dobra sytuacja litewskich gospodarstw domowych ma pozytywny wpływ na konsumpcję prywatną. Według prognoz Komisji Europejskiej w 2018 r. bezrobocie spadnie do 6,8 proc., a płace nominalne wzrosną o 6,6 proc.. Ze względu na silny wzrost wynagrodzeń w pierwszym kwartale 2018 r. (+9,5 proc. rdr) średnioroczny wzrost może być jednak znacznie wyższy niż oczekiwano, co może przyczynić się do dalszego wzrostu spożycia prywatnego. Wzrost płac realnych jest nieco niższy i wynosi od 2,5 proc. do 3 proc. ze względu na inflację, która w 2017 r. wynosiła 3,7 proc. Rosnące ceny ropy naftowej (zwłaszcza w 2018 r.) i silny wzrost płac, który ma szczególny wpływ na ceny usług, będą zapewne wyhamowywać spadek inflacji, która w tym roku szacowana jest na 2,7 proc.Według analityków Swedbanku spadek liczby ludności w coraz większym stopniu hamuje potencjał konsumpcyjny społeczeństwa. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba ludności Litwy zmniejszyła się o 4,2 procent do 2,8 miliona, głównie z powodu migracji młodych Litwinów za granicę, ale także z powodu zmian demograficznych. Dotyka to też rynku pracy, zwłaszcza dla branż przemysłowej i budowlanej, na którym brakuje wykwalifikowanych pracowników.Mimo rysujących się na horyzoncie wyzwań gospodarka Litwy jest w bardzo dobrej kondycji. Jej strukturalnym problemem jest jednak mały rynek wewnętrzny i ogromna podatność na zewnętrzne wstrząsy. Eskalacja wojny handlowej na świecie, wstrząsy w strefie euro oraz stagnacja gospodarcza w Rosji i na Białorusi są największymi potencjalnymi zagrożeniami dla dalszego silnego wzrostu. Dodatkowym wyzwaniem jest wolna absorpcja środków unijnych. Łącznie Litwa wydała 1,97 mld euro, czyli 20 proc. całkowitej kwoty przeznaczonej na ten cel w bieżącym okresie finansowania na lata 2014-2020.