Odbudowa ukraińskiej gospodarki pochłonie miliardy. Warto zadbać o kontrakty

Zniszczenia dokonane w gospodarce ukraińskiej podczas trwającej już 9 miesięcy inwazji wojsk rosyjskich są tak ogromne, że po zakończeniu wojny Ukraina na lata może pozostać chorym organizmem Europy.

Polska powinna zabiegać o wykorzystanie przez nasz biznes środków przeznaczonych na odbudowę Ukrainy.

15 tysięcy ukraińskich firm przeniosło swoje siedziby do Polski.

Przygotowanie wzajemnego traktatu polsko-ukraińskiego wydaje się naturalnym rozwiązaniem.

Nikt nie jest w stanie dziś oszacować poziomu zniszczeń, który został dokonany podczas trwającej już ponad 9 miesięcy inwazji agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Każdy dzień tylko pogłębia destrukcję infrastruktury energetycznej i przesyłowej, bombardowane są mosty i węzły komunikacyjne, magazyny paliw i zakłady produkcyjne.

W raporcie, który został opublikowany na początku lipca tego roku wspólnie przez Bank Światowy i Bank Centralny Ukrainy, mowa była o tym, że w wyniku działań wojennych utracona wartość majątku oznacza, że na jego odbudowę i przywrócenie do stanu pierwotnego potrzeba będzie około 350 miliardów dolarów. Wydatki będą rozłożone na co najmniej 10 lat, ponieważ technicznie nie da się rozpocząć jednocześnie odbudowy wszystkich działów gospodarki.

Mamy obecnie do czynienia z eskalacją aktywności wojsk rosyjskich, które z powodu braku sukcesów na frontach postanowiły prowadzić ostrzał całej infrastruktury z użyciem rakiet i dronów. W 2022 roku PKB Ukrainy spadnie o ponad 35 procent, inflacja przekracza 30 procent, a bezrobocie osiągnęło poziom 40 procent. Przy czym warto podkreślić, że były to oficjalne dane banku centralnego. W wielu miejscach brakuje żywności, opału, podstawowych artykułów pozwalających przetrwać zimę, o braku energii elektrycznej czy bieżącej wody nie wspominając. Mamy obecnie do czynienia z gospodarką wojenną.

Gospodarka ukraińska to dziś połącznie gospodarki wojennej i normalnego funkcjonowania biznesu

- Można powiedzieć, że dziś gospodarka ukraińska to połączenie gospodarki wojennej i normalnego funkcjonowania państwa. Tego nie da się oddzielić. Produkcja jest realizowana, oczywiście w miarę dostępności surowców, a przede wszystkim dostaw energii. Eksport produktów rolnych jest kontynuowany, zresztą rolnictwo to dziś klucz dla Ukrainy obok oczywiście produkcji zbrojeniowej. Z tym miksem gospodarczym mamy do czynienia już od kilku miesięcy - powiedział WNP.PL szef sekretariatu Rady Przedsiębiorców w Gabinecie Rady Ministrów Ukrainy Andriy Zablovskij.

Jego zdaniem jednak trzeba już myśleć o tym, co będzie po wojnie, bo przecież ona się kiedyś skończy, oby jak najszybciej.

- Dlatego uważam, że mamy szansę na gospodarkę innowacyjną w dziedzinach wojskowych i cywilnych. Myślę, że obok IT produkcja rolnicza, która do tej pory była kierowana w dużej części na eksport, musi być utrzymana i zmodernizowana. Przemysł ciężki, w tym huty, zakłady chemiczne będą musiały być odbudowane już w nowych technologiach. Sektor energetyczny po wojnie będzie wymagał ogromnych inwestycji, ale też zostanie dokonana zmiana orientacji, aby dokonać synchronizacji z Europą i eksportować prąd na przykład do Polski. Ukraina może zerwać dotychczasowe więzy z czasów komunistycznych i rozpocząć nowy rozdział relacji z Unią Europejską - wskazał Zablovskij.

Sektor energetyczny będzie wymagał po zakończeniu wojny ogromnych nakładów inwestycyjnych

Zdecydowane wsparcie, jakiego udzielają Ukrainie polskie władze, powinno zaowocować aktywnym włączeniem się polskich firm i generalnie całego biznesu w przyszłą odbudowę gospodarczą Ukrainy. Takie są plany wynikające z deklaracji składanych przez Unię Europejską, ale także inne kraje, w tym Stany Zjednoczone, które deklarują wsparcie finansowe i techniczne w pracach nad usuwaniem zniszczeń wojennych.

- Chcielibyśmy być głównym partnerem w kontekście odbudowy infrastruktury i gospodarki ukraińskiej. Pytanie pozostaje otwarte, ile będzie na to pieniędzy i w jaki sposób będą one rozdzielane. Jesteśmy cały czas na to przygotowani i zabiegamy o to, żeby polscy przedsiębiorcy skorzystali na tych projektach. Na ten moment do naszego kraju przeniosło się około 15 tysięcy ukraińskich firm. Obecnie prowadzą działalność u nas, często mając nadal swoją podstawową aktywność na Ukrainie. Stajemy się naturalnym partnerem, część uchodźców rozwija u nas swoje biznesy i pewnie po zakończeniu wojny nadal tak będzie. Czyli naturalne powiązanie pozostanie i to musimy wykorzystać - komentuje dla WNP.PL minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj.

Po zakończeniu wojny, szczególnie zachodnia część Ukrainy, tereny położone w rejonie Lwowa i przy granicy z Polską, mogą potencjalnie stać się interesujące dla nowych inwestycji. Chociaż jest to niepopularne, ale poziom życia za naszą wschodnią granicą spadnie do 20-30 procent średniej unijnej.

W kontekście napięć politycznych i załamania naturalnego łańcucha dostaw w kontaktach z Chinami, lokowanie nowych fabryk i zakładów produkcyjnych w odległości 1-2 godzin jazdy samochodem od polskiej granicy stanie się faktem. Muszą być jednak ustalone warunki zakończenia działań wojennych, zapewniona dostawa energii elektrycznej i bezpieczeństwo traktatowe ochrony inwestycji. Jeśli jednak Ukraina, która podpisała traktat stowarzyszeniowy z Unią Europejską, chce na trwale włączyć się do unijnego krwioobiegu gospodarczego, musi takie rozwiązania zaakceptować.

- Pomimo trwających działań wojennych cały czas staram się zachęcać do przyszłych inwestycji. Pamiętam, że po aneksji Krymu i zajęciu Donbasu przekonywałem zagraniczny biznes, że jednak warto zacząć myśleć o inwestycjach, szczególnie w okolicach Lwowa. I udało się ściągnąć ponad 450 firm. Obwód lwowski jest i będzie predestynowany do takich projektów ze względu na znakomite położenie i skomunikowanie z Polską. Zielona energia, nowe technologie cyfrowe, zakłady powiązane z zagranicznymi firmami. Ten scenariusz jest w pełni realny. Ja rozumiem, że wszyscy mamy obawy, że trwa wojna, ale jednak trzeba patrzeć z pewnym wyprzedzeniem i poszukiwać okazji do współpracy. Polska ma tu specjalne znaczenie - powiedział WNP.PL przewodniczący ukraińskiego biura inwestycji międzynarodowych Roman Matys.

Doprowadzenie do zakończenia działań wojennych na terytorium ukraińskim jest warunkiem podejmowania kolejnych kroków związanych z odbudową oraz zaangażowaniem kapitałowym w gospodarkę. Polska musi być aktywna, aby przekuć zaangażowanie polityczne, militarne, ale także wielki społeczny wysiłek obywateli na rzecz pomocy dla Ukrainy.

Jednak wielu sytuacji po prostu nie da się przewidzieć, a polityka, zwłaszcza ta wielka polityka, nie wybacza błędów. Musimy być przy stole rozmów, gdy decydować się będzie przyszłość ekonomiczna naszego wschodniego sąsiada.

Dlatego ciekawą wydaje się propozycja posła Koalicji Obywatelskie Pawła Kowala, aby rozpocząć prace nad dwustronnym polsko-ukraińskim traktatem wzorowanym na rozwiązaniach francusko-niemieckich parafowanych po II wojnie światowej. Współpraca na wielu szczeblach państwowych, możliwość wspólnych posiedzeń rady ministrów Polski i Ukrainy, wzajemne delegowanie obserwatorów do kilku resortów. Tematem dyskusji powinna być sprawa rolnictwa, ponieważ ona może być przyczyną napięć. Stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską może oznaczać swobodny dostęp produktów rolnych na unijne rynki. Lepiej pewne rozwiązania przyjąć przy stole negocjacyjnym.

Jeśli chcemy mieć wpływ na plan odbudowy Ukrainy, musimy być obecni przy stole negocjacyjnym

Wojna na Ukrainie zmieniła oblicze Europy, nastąpiło przewartościowanie polityczne, ekonomiczne i geostrategiczne. Pomimo kolejnych niepokojących odsłon tego konfliktu, warto już myśleć, co będzie za kilka, kilkanaście miesięcy. Zrujnowana gospodarka musi zostać odbudowana, deklaracje światowych przywódców muszą zostać powiązane z ogromnymi środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Będąc ambasadorem Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej, powinniśmy wykorzystać tę sytuację dla polskiego biznesu.