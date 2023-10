Odbudowa Ukrainy musi zacząć się już teraz. Czy polskie firmy są na to gotowe?

Odbudowa kraju to odpowiedź na ataki zbrojne i zniszczenie infrastruktury. Nie chodzi tylko o drogi, szpitale, ale też o odbudowę normalnego życia – mówił Andrey Ivanov z European Union Agency for Fundamental Rights w debacie „Nowa zielona Ukraina” w czasie PRECOP 28 w Katowicach.

Skala zniszczeń wojennych na Ukrainie jest ogromna, a odbudowa zrujnowanego kraju będzie wyzwaniem wieloetapowym, wymagającym zaangażowania międzynarodowych środowisk i agend.

Bez prywatnego biznesu i zaangażowania firm ten proces się nie uda - usłyszeliśmy na konferencji PRECOP 28 w Katowicach.

Z inicjatywy UN Global Compact Network Poland oraz United Nations Office for Project Services powstał raport przedstawiający odpowiedzi polskich firm na pytania dotyczące modelu i planowania procesów odbudowy.

Rozpoczęcie procesu odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy będzie ważnym elementem odpowiedzi na rosyjskie ataki.

Odbudowa Ukrainy odpowiedzią na rosyjskie ataki

- Odbudowa powinna zacząć się natychmiast, nie czekając na koniec wojny. To odpowiedź na ataki zbrojne Rosji, na zniszczenie infrastruktury. Ale nie chodzi tylko o infrastrukturę, o drogi, szpitale, ale też o odbudowę normalnego życia, pracy, o perspektywy na przyszłość - stwierdził Andrey Ivanov, Senior Advisor to Executive Director UNGC, European Union Agency for Fundamental Rights, podczas debaty „Nowa zielona Ukraina” w trakcie konferencji PRECOP 28 w Katowicach.

Andrey Ivanov jest współautorem raportu „United Business for Ukraine – Sustainable Reconstruction”, będącego wspólną inicjatywą UN Global Compact Network Poland oraz United Nations Office for Project Services. W raporcie przedstawiono wyniki badania, którego celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania o model i sposób planowania procesów odbudowy gospodarki Ukrainy przez przedsiębiorstwa działające na terenie Polski.

Jeden z rozdziałów publikacji poświęcono energetyce.

- Odbudowa sektora energetyczna to nie tylko dostarczanie energii, ale oderwanie od oligarchicznego układu z Rosją. Chodzi o strukturę bezpieczeństwa Ukrainy. Bez tego odbudowa nie będzie miała perspektyw - dodał Ivanov.

Polskie przedsiębiorstwa deklarują gotowość w odbudowie Ukrainy, ale potrzebne wsparcie

Jak wynika z raportu, te cele odbudowy widzi także biznes. Zdaniem ankietowanych przedsiębiorstw najważniejszym celem odbudowy jest pomoc ukraińskiemu społeczeństwu wrócić do normalnego życia oraz walka z korupcją i dawnym układowym stylem realizacji inwestycji.

Wnioski z ankiet? Polskie biznesy są zainteresowane i deklarują gotowość do udziału w odbudowie.