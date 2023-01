Odcięcie Rosji od Europy napędza Chiny

Rosyjski Daleki Wschód liczy na nowe możliwości związane z intensyfikacją współpracy z Chinami, ale w długiej perspektywie Kreml może politycznie stracić na tej gospodarczej wolcie.

Pekin zaczyna budować pozycję dominującego partnera handlowego dla Rosji - po utracie przez Moskwę możliwości handlowania z Europą.



Zmiany, które zachodzą w gospodarce, przekładają się na przemiany w samej Rosji. Zwrot ku Chinom, lansowany przez reżim na Kremlu, oznacza zmianę głównych łańcuchów dostaw oraz zwiększenie znaczenia obszarów Dalekiego Wschodu Rosji, które w globalnej ekonomii odgrywały dotychczas rolę peryferii.

Rosyjski Daleki Wschód przyciąga 32 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w kraju, napędzanych głównie przez inwestorów azjatyckich.

Eksport gazu z Rosji poza kraje dawnego ZSRR spadł o 45,5 proc - to wartości, które podał rosyjski koncern paliwowy Gazprom. Według tego samego źródła sprzedaż poza Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP) wyniósł 100,9 mld metrów sześc. - w porównaniu do 185,1 mld metrów sześc. w 2021 roku.

Wojna wpycha Władimira Putina w objęcia Chin. I to bez realnego wyboru

Europa była wcześniej głównym rynkiem eksportowym Gazpromu, ale dostawy zostały drastycznie ograniczone z powodu sankcji po rosyjskiej ofensywie na Ukrainie w 2022 roku.

Prezes rosyjskiego giganta Aleksiej Miller powiedział, że w ciągu roku firma stale zwiększała dostawy do Chin, ale nie ujawnił szczegółów.

- Od 1 stycznia jesteśmy na zasadniczo nowym poziomie dostaw gazu do Chin - twierdzi Miller w oświadczeniu.

Pekin zaczyna budować pozycję dominującego partnera handlowego dla Rosji - po utracie przez Moskwę możliwości handlowania z Europą. Gwoździem do trumny dla handlowych relacji Rosji z Europą było wprowadzone embarga na gaz LNG na początku grudnia ub. roku. Do grudnia 2022 roku bilans handlowy z Europą był korzystny dla Moskwy, ale tylko za sprawą utrzymania dostaw skroplonego gazu do Europy.

Rosja robi zwrot w gospodarce, który niewątpliwie osłabia ją politycznie

Zmiany, które zachodzą w gospodarce, przekładają się również na przemiany w samej Rosji. Zwrot ku Chinom, lansowany przez reżim na Kremlu (skutek zamknięcia wielu tradycyjnych szlaków handlowych pomiędzy europejską częścią tego kraju, w tym dwoma podstawowymi metropoliami, jakimi są Moskwa i Petersburg, a Starym Kontynentem) oznacza zmianę głównych łańcuchów dostaw oraz zwiększenie znaczenia obszarów Dalekiego Wschodu Rosji, które w globalnej ekonomii odgrywały dotychczas rolę peryferii.

Przemiany gospodarcze w Rosji będą prowadzić do dalszego wypychania Rosji z Europy. W długiej perspektywie trudne nawet może być utrzymanie dalszej hegemonii Moskwy jako politycznego i gospodarczego centrum kraju, które z powodu przemian gospodarczych i rosnących wpływów Chin w Rosji będzie miało coraz bardziej peryferyjne znaczenie.

Z pewnością chińskie inwestycje będą się koncentrowały wokół strategicznie ważnych inwestycji gospodarczych i energetycznych, zlokalizowanych we wschodniej Rosji, jak gazociąg „Siła Syberii”. Jednakże, biorąc pod uwagę scentralizowany system polityczny, którego emanacją jest Moskwa i Kreml jako centrum administracyjne, prawdopodobnie będzie to prowokować niepokoje społeczne. Ustrój Rosji pozostaje jedynie z nazwy federalnym, w rzeczywistości władze lokalne stanowią namiestnicy Kremla - staranie dobrani spośród elity władzy.

Rosyjski Daleki Wschód stanowi dla Chin źródło surowców i tanich półproduktów wykorzystywanych przez „fabrykę świata”

Rosyjski Daleki Wschód przyciąga 32 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w kraju, napędzanych głównie przez inwestorów azjatyckich. Podczas gdy - z powodu wojny w Ukrainie - inwestycje Japonii i Korei Południowej mogą przez jakiś czas leżeć odłogiem, nie można tego samego powiedzieć o Chinach, a nawet Indiach, które inwestują w rosyjski przemysł stoczniowy i działalność energetyczną w regionie, aby zasilić swój rosnący boom gospodarczy.

91 proc. eksportu do Chin z Dalekowschodniego Okręgu Federalnego to półprodukty potrzebne chińskiej gospodarce do utrzymania dotychczasowego tempa produkcji i eksportu gotowych towarów na cały świat; niektóre z chińskich firm tak dobrze by nie prosperowały bez rosyjskiej energii i - w szczególności - rosyjskich rud.

Obecny kryzys związany z wojną na Ukrainie prowadzi do sytuacji, w której Rosja sprzedaje taniej swe towary, ponieważ pula nabywców jest obecnie bardzo ograniczona. Dla Chin taki stan rzeczy jest bardzo korzystny, ponieważ Państwo Środka - z jednej strony - ma dostęp do tanich towarów, a z drugiej - odpowiednie narzędzia do dalszego uzależnienia politycznego i gospodarczego Rosji.