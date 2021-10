Odporność i niezależność. Japonia powołała ministerstwo bezpieczeństwa ekonomicznego

W zaprzysiężonym 5 października rządzie Fumio Kishidy znalazło się nowe ministerstwo – bezpieczeństwa ekonomicznego. Resort ma koordynować działania wzmacniające bezpieczeństwo w firmach i w całych sektorach gospodarki. Postawione zadania łączą się z coraz chłodniejszymi relacjami japońsko-chińskimi.

Tak młody wiek szefów resortów jest w japońskiej polityce rzeczą niespotykaną. W obu przypadkach przyczyną przyznania teki jest zapewne specyfika zagadnień, którymi zajmują się oba ministerstwa. Kobayashi jest protegowanym Akiry Amariego, nowego sekretarza generalnego rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP), który wcześniej nadzorował prace nad powołania w firmach stanowiska dyrektora ds. bezpieczeństwa gospodarczego. Kobayashi jest także członkiem kierowanego przez Amariego zespołu LDP ds. “tworzenia nowego porządku międzynarodowego”.Japoński biznes, który już wcześniej został zaangażowany w prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa gospodarczego, pozytywnie przyjął wiadomość o utworzeniu ministerstwa. Dotyczy to chociażby bardzo wpływowego lobby, jakim jest Japońska Federacja Biznesu, znana bardziej pod skróconą nazwą Keidanren. Stowarzyszenie Dyrektorów Firm Kansai zwróciło uwagę na to, w jak niewielkim stopniu firmy mogą kontrolować bezpieczeństwo ekonomiczne i zgodziło się co do potrzeby współpracy sektora publicznego i prywatnego w celu wymiany informacji na tym polu.