Odwołano kolejny lot linii Air France z Paryża do Moskwy

Piątkowy lot linii lotniczych Air France z Paryża do Moskwy został odwołany z powodu braku zgody Rosji na zmianę trasy z ominięciem białoruskiej przestrzeni powietrznej - podał francuski przewoźnik.

"Air France potwierdza odwołanie lotu AF1154 (...) z powodów operacyjnych związanych z ominięciem białoruskiej przestrzeni powietrznej, wymagającym uzyskania nowego zezwolenia od władz rosyjskich na wlot na ich terytorium" - podał przewoźnik w oświadczeniu.

Poprzedni środowy lot nie odbył się z tych samych powodów. Skłoniło to francuskie ministerstwo transportu do wezwania Rosji, by przestrzegała "zasady wzajemności" obowiązującej w stosunkach dwustronnych.

Pasażerowie Air France "zostali poinformowani o odwołaniu lotu i zaoferowano im zmianę terminu lotu obsługiwanego przez Aerofłot lub zwrot pieniędzy" - czytamy w komunikacie przewoźnika.

Według portalu FlightRadar24 samolot Aerofłotu z Moskwy do Paryża przelatywał nad Białorusią późnym rankiem w piątek i ma wrócić wczesnym popołudniem.

Austriackie linie lotnicze Austrian Airlines również musiały odwołać w czwartek lot Wiedeń-Moskwa, ponieważ nie otrzymały od Rosji zgody na zmianę trasy. Ale w piątek austriacki przewoźnik przekazał, że władze rosyjskie zezwoliły mu na wykonanie lotu tam i z powrotem relacji Wiedeń-Moskwa z ominięciem przestrzeni powietrznej Białorusi.