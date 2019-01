Odwrót inwestycji chińskich z USA i Europy

Zrealizowane chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Europie i Ameryce Północnej spadły gwałtownie w 2018 r., z 94 mld USD w 2016 r. i 111 mld USD w 2017 r. do 30 mld USD w 2018 r., jak wynika z najnowszych analiz przeprowadzonych przez Baker McKenzie we współpracy z grupą badawczą Rhodium Group.

Rygorystyczne regulacje

Po spadku z najwyższego poziomu 48 mld USD w 2016 r. do 31 mld USD w 2017 r., chińskie inwestycje bezpośrednie w Ameryce Północnej ponownie zanurkowały w 2018 r. do zaledwie 8 mld USD (spadek o 75 proc.). Za większość z nich odpowiedzialne były Stany Zjednoczone, które odnotowały spadek z 45,63 mld USD w 2016 r. i 29 mld USD w 2017 r. do zaledwie 5 mld USD w 2018 r. (spadek o 83 proc.).W Europie widoczny był podobny trend. Całkowita wartość zrealizowanych transakcji wyniosła 22,5 mld USD w 2018 r., co oznacza spadek o 70 proc. w porównaniu z 80 mld USD w 2017 r. Większość inwestycji w 2017 r. pochodziła z przejęcia przez firmę ChemChina firmy Syngenta, światowego lidera branży rozwiązań dla upraw roślin, za 43 mld USD.Czytaj też: Chiny z największą nadwyżką w handlu z USA od ponad dekady W 2018 r. istniała kolejna wyraźna rozbieżność między Europą a Ameryką Północną pod względem rodzaju chińskiego inwestora. W Ameryce Północnej udział inwestorów prywatnych gwałtownie spadł z 91 proc. w 2017 r. do 62 proc. w 2018 r., co oznacza, że większy udział w inwestycjach miały przedsiębiorstwa państwowe. Natomiast w Europie udział prywatnych inwestycji chińskich wzrósł z 14 proc. do 60 proc..W Europie Środkowej i Wschodniej inwestycje wzrosły prawie we wszystkich obszarach, choć z niskiej bazy. Wzrosły o 185 proc. na Węgrzech, 355 proc. w Chorwacji, 162 proc. w Polsce i o ponad 10000 proc. w Słowenii. Dane procentowe sugerują jednak ogromny przyrost inwestycji, podczas gdy w rzeczywistości ich wolumen był skromny, a na tle państw UE i USA, Korei czy Japonii Chiny nie są liczącym się inwestorem w regionie.Spadek napływu inwestycji jest wynikiem ciągłych ograniczeń transakcji zagranicznych w Chinach, bardziej rygorystycznych przeglądów inwestycji zagranicznych w USA oraz napiętych stosunków dwustronnych między Waszyngtonem a Pekinem.W pierwszej połowie 2018 r. nastąpił gwałtowny wzrost regulacji w Stanach Zjednoczonych, których celem było uniemożliwienie firmom chińskim przejmowania spółek z - przede wszystkim - sektora technologicznego. To z kolei zmieniało podejście firm chińskich, które rezygnowały z potencjalnie problematycznych transakcji.Czytaj też: USA biorą pod lupę inwestycje zagraniczne w sektorze technologicznym (i private equity) Także Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, USA i Zjednoczone Królestwo wzmocniły lub są w trakcie wzmacniania swoich systemów kontroli inwestycji. Belgia, Niderlandy, Republika Czeska, Grecja, Słowacja i Szwecja rozważają ustanowienie lub wzmocnienie mechanizmów kontroli inwestycji. UE jest również w trakcie ustanawiania ogólnego rozporządzenia w sprawie przeglądu inwestycji.Z kolei w samych Chinach rozpoczęła się kilkanaście miesięcy temu kampania rządu, której celem jest niedopuszczanie do ucieczki kapitału i inwestowania w branże, które nie oferują dużej stopy wzrostu lub nie są przyszłościowe. Dotyczyło to głównie inwestowania w rynek nieruchomości w USA i Europie. Fala dezinwestycji uderzyła głównie w USA i objęła także branżę hotelarską i rozrywkową. W 2018 r. napływ chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto do Ameryki Północnej był ujemny i wyniósł 5,5 mld USD, co odpowiada zrealizowanym dezinwestycjom. Dla całej Ameryki Północnej i Europy, chińskie BIZ netto wyniosłyby tylko 13 mld USD w ujęciu netto.Czytaj też: Huawei ma problem. Zła opinia idzie w świat Głównymi sektorami, które cieszyły się zainteresowaniem chińskich firm i funduszy były sektor motoryzacyjny, usługi finansowe i biznesowe oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Usługi finansowe i inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne są tymi, które najbardziej ucierpiały w USA z powodu zaostrzenia przepisów. Z kolei w Europie stanowią one nadal istotną część chińskiego zaangażowania. Skandal z firmą Huawei, oskarżaną o wykradanie danych użytkowników dostarczanych przez nią technologii może jednak trend ten zmienić także w Europie.