OECD: Gospodarka światowa wyraźnie spowalnia

Opublikowany w tym tygodniu Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nie pozostawia wątpliwości, że globalne spowolnienie gospodarcze staje się faktem. Prognozy wzrostu na 2019 r. zostały skorygowane w dół dla większości największych gospodarek. Obecnie oczekuje się, że światowy PKB wzrośnie o 3,5 proc. w 2019 r., w porównaniu z prognozą 3,7 proc. z maja ubiegłego roku. Co więcej skala spowolnienia może być jeszcze większa, gdy wojna handlowa między USA a Chinami nabierze tempa.

Spowolnienie światowej gospodarki jest faktem, ale nie musi być duże

Wiele zależy od rozwoju sporów handlowych między USA a Chinami

Strefa euro spowolni do 1,6. proc. wzrostu w 2019 r.

Chiny i USA: napięcia obniżają wzrost

Kolor ciemno pomarańczowy oznacza rewizję o 0,3 % i więcej, kolor jasnopomarańczowy i zielony o mniej niż 0,3% w górę lub w dół. źródło i grafika OECD.

Strefa euro: ograniczone pole manewru

Prezentując raport Laurence Boone, główny ekonomista OECD, przekonywał, że "obecnie niewiele wskazuje na to, że spowolnienie będzie poważniejsze niż przewidywano. Jednak ryzyko jest wystarczająco duże, aby podnieść alarm i przygotować się na wszelkie nadchodzące burze. Potrzebna będzie współpraca w zakresie polityki fiskalnej na poziomie globalnym i na poziomie euro".W wielu krajach bezrobocie jest rekordowo niskie, a niedobory siły roboczej zaczynają się nie tylko objawiać, ale i tworzyć realne problemy dla przedsiębiorstw. Rosnące zagrożenia mogą jednak osłabić przewidywane miękkie lądowanie w wyniku spowolnienia gospodarczego. Wzrost handlu i inwestycji zmniejszył się z powodu podwyżek stawek celnych. Wyższe stopy procentowe i wzrost kursu dolara amerykańskiego spowodowały odpływ kapitału z gospodarek wschodzących, osłabiając ich waluty.W opinii sekretarza generalnego OECD Angela Gurrí "konflikty handlowe i niepewność polityczna potęgują trudności, na jakie napotykają rządy, aby zapewnić, że wzrost gospodarczy pozostanie silny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu".Napięcia w handlu już szkodzą światowemu PKB wymianie handlowej. Jeśli USA podniesie taryfy celne na wszystkie chińskie towary do 25 proc., a Chiny podejmą działania odwetowe, światowa aktywność gospodarcza może być znacznie słabsza. Do 2021 roku światowy PKB spadnie o 0,5 proc., w USA o szacunkowo 0,8 proc, a w Chinach o 1 proc.Większa niepewność zwiększyłaby te negatywne skutki i doprowadziłaby do osłabienia inwestycji na całym świecie. Perspektywy pokazują również, że roczny wzrost ruchu statków w portach kontenerowych, który stanowi około 80 proc. międzynarodowego handlu towarami, spadł z blisko 6 proc. w 2017 r. do poziomu poniżej 3 proc.Już w 2018 r. wzrost gospodarczy w Chinach zmniejszył się (szacowany jest na 6,5 proc. wobec 6,9 proc w 2017 r.) w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących pośredników finansowych spoza formalnego sektora bankowego, bardziej rygorystycznym procesem zatwierdzania inwestycji władz lokalnych oraz nowymi amerykańskimi taryfami na przywóz z Chin. Jeszcze ostrzejsze spowolnienie chińskiego wzrostu znacznie zaszkodziłoby wzrostowi światowemu, zwłaszcza gdyby miał on wpłynąć na zaufanie rynków finansowych.Zdaniem analityków OECD przy bardzo niskich stopach procentowych w wielu krajach - zwłaszcza w strefie euro - oraz historycznie wysokim poziomie zadłużenia w stosunku do PKB (zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym), pole manewru decydentów politycznych w przypadku bardziej wyraźnego pogorszenia koniunktury światowej jest ograniczone.Dla stabilności strefy euro ważne jest utrzymanie zdolności elastycznego działania w zakresie polityki podatkowej i wydatkowej, aby móc pobudzać popyt w przypadku gwałtownego osłabienia wzrostu. Chociaż taka przestrzeń fiskalna jest ograniczona, to zdaniem OECD, skoordynowane działania będą o wiele skuteczniejsze niż działania podejmowane przez same kraje.Działania takie powinny koncentrować się na środkach sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, takich jak inwestycje w infrastrukturę fizyczną i cyfrową oraz ukierunkowanie wydatków konsumpcyjnych na osoby mniej zamożne.