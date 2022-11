Ofiarami rosyjskich oszustów, którzy dzwonili do polskiego prezydenta byli też premier Johnson i prezydent Macron

Ofiarami rosyjskich oszustów Władimira "Vovana" Kuzniecowa i Aleksieja "Lexusa" Stoliarowa, którzy dzwonią do znanych polityków, podszywając się pod znane światowe osobistości, byli w przeszłości między innymi były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, książę Harry, prezydent Francji Emmanuel Macron, czy premier Kanady Justin Trudeau.

Krytycy oskarżają parę oszustów o powiązania z rosyjskimi służbami, czemu sami zainteresowani zaprzeczają - podało w 2020 roku BBC po tym, jak Vovan i Lexus zadzwonili do premiera Trudeau, podając się za aktywistkę Gretę Thunberg.

"Wybieramy jedynie takie tematy, jakie nas samych interesują" - powiedział Kuzniecow w wywiadzie dla dziennika "The Guardian" w 2016 roku.

Na kanale YouTube prowadzonym pod nazwą Stars Save the Earth przed miesiącem opublikowano nagrania wideo z rozmów oszustów z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą i szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Andrijem Jermakiem. Na kanale znajduje się także wiele innych "żartów" w wykonaniu Vovana i Lexusa.

W maju 2018 roku Vovan i Lexus zadzwonili do ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, podając się za premiera Armenii Nikola Pasziniana. Rozmawiali z Johnsonem przez około 20 minut. Rząd brytyjski oświadczył, że za rozmową stał Kreml.

Do prezydenta Francji rosyjscy oszuści zadzwonili w 2019 roku, podszywając się pod nowo wybranego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Z kolei brytyjski książę Harry i premier Kanady byli przekonani, że rozmawiają z Gretą Thunberg, pod którą podszywali się dwaj Rosjanie.

W lutym 2017 roku Vovan i Lexus ogłosili, że dodzwonili się do sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, podając się za ówczesnego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę. Informacja ta nie została jednak potwierdzona, a do mediów nie wydostało się nagranie z rzekomej rozmowy, w której fałszywy Poroszenko miał jakoby pytać m.in. o możliwość dołączenia Ukrainy do NATO "w ciągu następnych dwóch lat". W tym samym roku NATO przygotowało raport dotyczący wykorzystywania humoru w propagandzie.

Rosyjskie media donosiły w czerwcu 2022 roku, że rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa podarowała dwóm oszustom specjalnie zabezpieczone telefony - takie same, jakie są używane w rosyjskiej komunikacji rządowej.

"Para telefonicznych +pranksterów+ (osób, które robią sobie żarty, by celowo wprowadzić kogoś w błąd - PAP) obrała za cel wielu wrogów Kremla" - ocenił serwis BBC w analizie działań Vovana i Lexusa.

