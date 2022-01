Ograniczenia covidowe - czym różnią się restrykcje w poszczególnych krajach?

Władze poszczególnych krajów różnią się w podejściu do ograniczeń epidemicznych m.in. w restauracjach, kinach, teatrach, w pracy czy w transporcie publicznym. Niekiedy wystarczy dowód wyzdrowienia lub test, a w innych konieczne jest pełne zaszczepienie.

Różnice są również w wymaganym typie maseczek.

RESTAURACJE, BARY

W Szwajcarii i od tygodnia w Niemczech w restauracjach obowiązuje zasada 2G+, czyli wstęp dla zaszczepionych i ozdrowieńców, którzy muszą przedstawić dowód przyjęcia dawki przypominającej lub negatywny wynik testu PCR sprzed 72 godzin. Podobne reguły obowiązują w Portugalii przy wejściu do barów i klubów nocnych.

W Portugalii, Rumunii, Belgii i na Cyprze przy wejściu do restauracji obowiązuje certyfikat covidowy obejmujący osoby zaszczepione, wyleczone lub posiadające negatywny wynik testu. Dodatkowo w Rumunii miejsca takie mogą być otwarte do godziny 22.00 i działać z 50- lub 30-procentową wydajnością w zależności od wskaźnika infekcji na danym obszarze.

W Hiszpanii o zasadach użycia takiego certyfikatu decydują władze poszczególnych wspólnot autonomicznych. Obecnie w Katalonii i Andaluzji certyfikat jest niezbędny przy wejściu do wnętrz m.in. wszystkich barów, restauracji i klubów, a w Walencji jedynie jeśli mogą one pomieścić więcej niż 50 osób.

We Włoszech, na Słowacji, w Czechach i w Grecji wstęp do punktów gastronomicznych ograniczony jest do osób zaszczepionych i wyleczonych. W Czechach przy jednym stole może siedzieć sześć osób, natomiast na Słowacji cztery lub więcej, jeżeli są to przedstawiciele jednego ogniska domowego.

Od poniedziałku restauracje i bary we Francji będą przyjmować wyłącznie gości od 16. roku życia legitymujących się dowodem pełnego zaszczepienia (tzw. paszport szczepionkowy).

IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE

W Belgii teatry, kina i koncerty w pomieszczeniach mogą przyjąć publiczność liczą maksymalnie 200 osób. Jednakże, jeśli zgromadzonych jest więcej niż 50 osób, wymagany jest certyfikat covidowy. W przypadku imprez na świeżym powietrzu certyfikat potrzebny jest od 100 osób uczestników.

Uczestnictwo w wydarzeniach sportowych oraz imprezach, gdzie nie ma rezerwowanych miejsc siedzących, w Portugalii zależy od posiadania dowodu szczepienia lub wyleczenia oraz negatywnego wyniku testu. Z ostatniego wymogu zwolnione są osoby, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki.

Zgromadzenia publiczne w Szwecji z udziałem od 20 do 500 muszą oferować gościom miejsce siedzące, a na imprezach z większą publicznością wymagany jest dowód szczepień.

We Włoszech wejście do kin i teatrów możliwe jest jedynie dla zaszczepionych i ozdrowieńców, podobnie jak w Niemczech i Szwajcarii. We Włoszech zasada ta dotyczy również stadionów. W Szwajcarii wydarzenia sportowe i kulturalne na zewnątrz odbywają się bez ograniczeń.

Tureccy kibice muszą przedstawić dowód, że otrzymali dawkę przypominającą, by wejść na stadiony piłkarskie.

SPOTKANIA PRYWATNE

Nie we wszystkich krajach wprowadzono restrykcje dotyczące prywatnych spotkań. W Szwajcarii w zgromadzenia w pomieszczeniach może wziąć udział 30 osób, ale - jeśli choć jedna z nich mająca ponad 16 lat nie jest zaszczepiona lub nie przebyła Covid-19, to wtedy - maksymalnie 10 uczestników. Limit spotkań odbywających się na świeżym powietrzu to 50 osób.

W Bawarii i Berlinie prywatne spotkania są dozwolone tylko z przedstawicielami własnego ogniska domowego i maksymalnie dwiema osobami z innego gospodarstwa. Dzieci poniżej 14 roku życia nie są wliczane. Jeżeli spotykają się tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy, dozwolone są zgromadzenia do 10 osób z różnych gospodarstw domowych.

W Belgii nie ma limitu dotyczącego spotkań w domu, ale wesela i pogrzeby muszą odbywać się według tych samych reguł co imprezy sportowe i kulturalne.

PRACA

W Niemczech, we Włoszech i na Słowacji wstęp do miejsc pracy ograniczony jest do zaszczepionych, wyleczonych i posiadaczy negatywnego wyniku testu.

W Belgii i Szwajcarii praca zdalna jest obowiązkowa wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, przy czym w Belgii zezwolone jest przebywanie w miejscu pracy raz w tygodniu.

W Grecja praca zdalna została na początku stycznia rozszerzona na sektor publiczny, podobnie w Portugalii większość urzędników instytucji publicznych wykonuje swoje zadania w ramach telepracy.

TRANSPORT

We Włoszech wymagany jest certyfikat covidowy obejmujący zaszczepionych, ozdrowieńców i posiadaczy negatywnego wyniku testu.

We Francji od poniedziałku paszport szczepionkowy będzie wymagany w transporcie dalekobieżnym i międzyregionalnej komunikacji miejskiej.

W większości krajów wymagane jest zakrycie twarzy i nosa oraz utrzymywanie dystansu podczas korzystania z transportu publicznego.

TYPY MASECZEK

Na Słowacji, w Czechach i niektórych landach niemieckich w pomieszczeniach wymagane są maseczki klasy FFP2/N95 (lub wyższej), czyli przylegające do twarzy i filtrujące do 94 proc. cząsteczek. W Austrii taki typ maski obowiązuje również na zewnątrz - w miejscach, gdzie nie można zachować dwumetrowej odległości.

We Włoszech w środkach transportu oraz w kinach, teatrach, salach koncertowych i na imprezach sportowych wszyscy muszą mieć maseczki typu FFP2, podobnie jak w szkołach średnich po wykryciu w klasie jednego przypadku pozytywnego wyniku testu.

W Niemczech tego typu ochrona jest wymagana w Bundestagu i w innych miejscach, co regulowane jest na poziomie landów.

W Grecji w supermarketach i publicznym transporcie wymagana jest maseczka FFP2 lub podwójna maseczka chirurgiczna.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena zacznie od przyszłego tygodnia udostępniać bezpłatnie 400 milionów masek N95 w celu zachęcenia mieszkańców do stosowania wzmocnionej ochrony przed zakażeniem.

Joanna Baczała