Ogromne jezioro wysycha. To pomnik ludzkiej bezmyślności

Kiedyś jedno z największych na świecie, dziś już prawie nie istnieje. Jezioro Aralskie na pograniczu Uzbekistanu i Kazachstanu stało się pomnikiem ludzkiej bezmyślności i ostrzeżeniem przed tym, jak działalność człowieka może doprowadzić do katastrofy.

Było trzecim co do wielkości powierzchni zbiornikiem śródlądowym na świecie, ustępując tylko północnoamerykańskiemu Jezioru Górnemu i afrykańskiemu Jezioru Wiktorii. Tak było jeszcze w latach 60., gdy powierzchnia zbiornika wynosiła 68 tys. km kw.

Z tego ogromnego obszaru pozostało dziś nieco ponad 14 tys. km kw. (2018 r.) i to dzięki bardzo kosztownym inwestycjom, które miały zatrzymać proces wysychania jeziora.

Ta 60-letnia epopeja walki człowieka z naturą jest przerażającym przykładem, jak łatwo nieodwracalnie naruszyć biorównowagę ekosystemu i jak niekiedy bezradni jesteśmy wobec natury, próbując naprawiać to, co sami zniszczyliśmy.

Człowiek wydał wyrok na Jezioro Aralskie i konsekwentnie go realizował

Przez dziesięciolecia wydawało się, że żadne działania człowieka nie będą miały większego wpływu na tak monumentalny zbiornik wodny, którego powierzchnia była równa 22 proc. obecnej powierzchni Polski. Dynamiczny rozwój rolnictwa, urbanizacja i zmiany klimatyczne, niedostrzegane i lekceważone jeszcze w drugiej połowie XX w., okazały się siłami, które zapoczątkowały regres zasobów wodnych jeziora. Jezioro Aralskie jest zasilane wodami dwóch rzek: Syr-darią i Amu-darią. Rozwój rolnictwa, zwłaszcza wodochłonnych upraw bawełny oraz wzrost populacji republiki spowodowały zmniejszenie o 92 proc. ilości wody, która docierała do zbiornika.

Dość szybko okazało się, że nieracjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi zaczęło skutkować niezdolnością do uzupełniania ubytków wody w jeziorze na skutek parowania i zużywania przez ludzi. Według danych Banku Światowego jeszcze w 2017 r. prawie 79 proc. wody wykorzystywanej do nawadniania pół było tracone na skutek nieszczelnego i nisko wydajnego systemu irygacyjnego. Do tego dochodziło wysokie i cały czas rosnące zużycie wody przez gospodarstwa domowe. Pod tym względem Kazachstan zajmował wysokie 11. miejsce na świecie. W rezultacie poziom wód obniżał się coraz szybciej. Od lat 40. o 20 cm rocznie, w 60. o prawie pół metra rocznie, a w kolejnych dziesięcioleciach - średniorocznie o jeden metr.

Kazachstan realizuje program ratunkowy, by ocalić Jezioro Aralskie

Po uzyskaniu niepodległości władze Kazachstanu uznały sytuację za na tyle poważną, że w 1994 r. zwróciły się do międzynarodowych organizacji o pomoc w przeciwdziałaniu wysychania jeziora. Realizacja opracowanej dzięki międzynarodowej współpracy Koncepcji Działania na rzecz Jeziora Aralskiego przyczyniła się do odzyskania ok. 1000 km kw. powierzchni, głównie dzięki wdrożeniu zmian w strukturze upraw rolnych i ograniczeniu wodochłonnej produkcji bawełny i ryżu o 25 proc. Znaczne środki zainwestowano też w unowocześnienie systemu nawadniania, uszczelniono część systemu irygacyjnego i wprowadzono pomiarowanie przepływu wody i stopnia nawodnienia pól. To był jednak dopiero pierwszy krok, mający na celu ograniczenie dynamiki regresu wody w zbiorniku. W połowie lat 90. utworzono też Międzynarodowy Fundusz Ochrony Obszaru Jeziora Aralskiego (IFSAS).

Dzięki pożyczce z Banku Światowego i środkom z budżetu centralnego Kazachstanu udało się zbudować 13-kilometrową tamę Kokarał, która podzieliła jezioro na strefy północną i południową. Budowla, oddana do użytku w 2005 r., ma za zadanie akumulowanie 29 km sześc. wody, by zapewnić stałe nawodnienie zdegradowanej delty Syr-darii i eliminację coraz dłuższych okresów deficytu wody na obszarze 16 tys. ha terenów uprawowych.

Te kosztowne działania (86 mln dolarów) przyczyniły się do wyhamowania dynamiki regresu wód jeziora, ale jej nie zatrzymały. Od 2011 r. obserwowane jest znów przyspieszone zmniejszanie powierzchni zbiornika, które jednak jest spowodowane ogólnymi zmianami klimatu, co zniechęca potencjalnych inwestorów do finansowania kolejnych projektów ratunkowych. Jeszcze w 2019 r. Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił gotowość do zainwestowania 100 mln euro dla przywrócenia stanu zbiornika, ale póki co realizacja programu wciąż jest odkładana.

Czy zamiast Jeziora Aralskiego powstanie po prostu nowa pustynia?

Wysychanie Jeziora Aralskiego to nie tylko zagrożenie pogłębiającym się deficytem wody pitnej w regionie. To również związane z tym nieodwracalne zmiany w ekosystemie oraz najbardziej odczuwalna przez człowieka dezertacja (pustynnienie). Wysuszony obszar zamienił się bowiem w słoną pustynię zwaną Aral-kum o powierzchni 5,5 mln ha, jedynie sześciokrotnie mniejszej od Polski. Na niej pojawiają się burze piaskowe przenoszące katastrofalne dla zdrowia zanieczyszczenie powietrza do obszarów zurbanizowanych. W powietrzu wykryto nie tylko podrażniającą system oddechowy sól, ale również związki metali ciężkich i toksyny. Trudno się więc dziwić, że w basenie Jeziora Aralskiego zanotowano w latach 2007-2013 wśród mieszkańców gwałtowny wzrost chorób układu oddechowego, astmy, nowotworów, chorób układu krążenia itp. Szacuje się, że na zwiększone ryzyko zachorowania narażonych jest nawet 40 mln osób.

Warto też dodać, że dodatkowym zagrożeniem są słabo lub wcale niezabezpieczone pozostałości po radzieckim laboratorium broni biologicznej na Wyspie Odrodzenia (Wozrożdienija). Zostało ono po prostu porzucone w 1991 r., gdy Kazachstan ogłosił niepodległość. Dopiero w 2002 r. amerykańskie służby usunęły ponad 100 ton przerdzewiałych zbiorników zawierających wąglika. Na skutek obniżenia poziomu wód wyspa stała się częścią pustynnego lądu o swobodnym dostępie dla ludzi i zwierząt, a to wciąż obszar uznawany za niebezpieczny ze względu na możliwość zarażenia wąglikiem, czarną ospą, tyfusem czy dżumą.

Bitwa o Jezioro Aralskie została już definitywnie przegrana?

Pomimo podjętych działań, cały czas realizowanych przez władze Kazachstanu i ukierunkowanych na poprawę sytuacji hydrologicznej kraju, w tym uratowanie Jeziora Aralskiego, sytuacja wydaje się beznadziejna. Prawie nikt już nie ma złudzeń, że odwrócenie regresu i przywrócenie Jeziora Aralskiego do stanu z lat 60. jest nierealne. Dowodzą tego badania naukowe prowadzone pod egidą Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Wzrost temperatury w Kazachstanie od 1936 r. wyniósł średnio 0,31 st. C co 10 lat, a osiągnięcie średniorocznej temperatury o 2 st. C wyższej niż obecnie będzie oznaczać katastrofę hydrologiczną i bezpowrotne zniknięcie Jeziora Aralskiego. Złożą się na to dwie przyczyny: dramatyczne obniżenie poziomu wód Syr-darii i Amu-darii oraz zanik lodowców w basenie zbiornika, których powierzchnia to obecnie ponad 18 tys. km kw., a których okresowe topnienie również zasila wody jeziora.

Należy też dodać, że oba wspomniane cieki wodne są współdzielone z innymi republikami - z Kirgistanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem. W dodatku Kazachstan położony jest w ich dolnym biegu, więc jego udział w wykorzystaniu wód Syr-darii i Amu-darii to nie więcej niż 12 proc. Wynika to przede wszystkim ze spiętrzania wód tych rzek w górnym ich biegu w Tadżykistanie i Kirgistanie dla potrzeb hydroenergetyki, która zaspokaja odpowiednio 98 proc. i 40 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną tych republik. Zmniejszająca się powierzchnia lodowców w Tienszan oraz niższy z roku na rok poziom opadów sprawiają, że coraz mniej wody trafia do obu rzek, a to z kolei po ich spiętrzeniu w górnym biegu powoduje dramatyczny deficyt "płynnego złota" w dolnym biegu.

Pomimo tak pesymistycznej prognozy zanik jeziora będzie procesem bardzo powolnym, o nieporównywalnie mniejszej dynamice niż zapoczątkowanej 60 lat temu i raczej na pewno nie zakończy się w tym stuleciu. Niemniej zarówno zbiornik, jak i pozostające po nim wysuszone słone obszary pozostaną zagrożeniem dla zdrowia wszystkich organizmów żywych w promieniu wielu dziesiątków kilometrów od miejsc, które kiedyś były brzegami samego zbiornika. Po pięknym krajobrazie i bogatym ekosystemie pozostanie wyludniona i niebezpieczna dla życia pustynia, pomnik ludzkiej bezmyślności i ostrzeżenie, jak szybko niezrównoważona działalność człowieka może doprowadzić do katastrofy ekologicznej, której skutki są nieodwracalne i groźne dla niego samego.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma