Okno możliwości działań wojennych i dyplomatycznych dla Ukrainy wkrótce się zamknie

Cokolwiek zostanie osiągnięte na polach bitew w Ukrainie do końca bieżącego rok, będzie stanowić podstawę negocjacji; z końcem roku zamknie się także pewne okno możliwości w zakresie działań wojennych i dyplomatycznych - ocenił prezydent Czech Petr Pavel.

Okno możliwości jest związane z zaplanowanymi na 2024 r. wyborami prezydenckimi w Ukrainie, USA i Rosji oraz z prawdopodobnym kolejnym spadkiem woli masowego wsparcia dla Ukrainy przez jej partnerów i dostarczania jej broni i sprzętu wojskowego - wyjaśnił prezydent Pavel we wtorek na konferencji NATO Public Forum na marginesie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie.

Kiedy zakończy się wojna można mówić o wstąpieniu Ukrainy do NATO

"To, czego Ukraina potrzebuje, poza sprzętem, amunicją i pieniędzmi, to zachęta i wsparcie. Umożliwi to utrzymanie wysokich morale wśród ukraińskich sił. Oni muszą widzieć światło na końcu tunelu, mieć motywację i czuć, że pewnego dnia zostaną powitani w rodzinie (NATO). Możemy zapewnić im wsparcie, mówiąc po prostu "kiedy zakończy się wojna, możemy rozmawiać o waszym wstąpieniu do NATO". Właśnie to chcieliby usłyszeć i ja również" - zapewnił czeski przywódca.

Jak podkreślił, obserwując zaangażowanie kolejnych krajów w pomoc Ukrainie przeciwko rosyjskiej agresji, można dostrzec "stały wzrost" liczby sojuszników, którzy postanowili dołączyć się do tej pomocy. Na początku - jak powiedział Pavel - było to jedynie kilka krajów, ale następnie doszła "masowa" pomoc z państw, które na początku były "niechętne". "Wierzę, że zakres wsparcia wciąż rośnie" - stwierdził prezydent. Jednocześnie jednak, coraz trudniejsze staje się, w jego opinii, utrzymanie poparcia społeczeństw dla militarnej pomocy Kijowowi.

Dodał, że "nonsensem jest twierdzenie, iż kiedy przestaniemy dostarczać Ukrainie broń, zakończy się wojna z Rosją", co nazwał opinią "napędzaną przez rosyjską propagandę".

Rosja miała dużo czasu na przygotowanie swoich pozycji obronnych

Pavel uznał również, że przez ostatnie miesiące Rosja miała dużo czasu na przygotowanie swoich pozycji obronnych rozciągających się na setkach kilometrów frontu, ale to Ukraińcy się "bardziej zmotywowani", mają lepszy sprzęt, choć nie posiadają wystarczających sił powietrznych i amunicji, aby rzeczywiście efektywnie przełamywać rosyjskie pozycje.

"Możemy samych siebie zapytać, czy zapewniliśmy Ukrainie wystarczającą liczbę środków potrzebnych do przeprowadzenia kontrofensywy, która byłaby bardziej udana" - podsumował prezydent Czech.