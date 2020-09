Około 300 Rohingjów dotarło łodzią do wybrzeży Indonezji

Prawie 300 Rohingjów, przedstawicieli mniejszości muzułmańskiej prześladowanej w Birmie, przybiło w poniedziałek rano do wybrzeży Indonezji - poinformowały lokalne władze. To największa grupa, która dopłynęła do Indonezji od kilku lat.

Grupę migrantów dostrzegli na morzu okoliczni mieszkańcy, którzy pomogli im przedostać się na brzeg na północnym wybrzeżu Sumatry, niedaleko miasta Lhokseumawe.

"Widzieliśmy łódź płynącą w kierunku wybrzeża w Ujong Blang i pomogliśmy im zejść na brzeg w bezpiecznym miejscu" - powiedział przedstawiciel lokalnych władz.

W grupie było 181 kobiet, 102 mężczyzn i 14 dzieci; jeden mężczyzna był chory i został przewieziony do szpitala. Wszyscy zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. Następnie miejscowe władze poszukają dogodnego miejsca na przyjęcie uchodźców.

Według lokalnych władz, jest to najliczniejsza grupa Rohingjów, która przedostała się do Indonezji od 2015 roku. W Birmie mniejszości tej odmawia się obywatelstwa; Rohingjowie borykają się z surowymi ograniczeniami przemieszczania się i brakiem dostępu do opieki zdrowotnej.

W czerwcu ok. 100 Rohingjów, głównie kobiet i dzieci, przybyło w ten sam rejon wybrzeża Indonezji co w poniedzialek ich rodacy.

Prawie milion Rohingjów żyje obecnie w bardzo trudnych warunkach w obozach dla uchodźców w Bangladeszu, gdzie przemytnicy szukają kandydatów do dalszej przeprawy - pisze AFP.

Indonezja i Malezja, zamieszkane w większości przez muzułmanów, są docelowymi miejscami dla Rohingjów, uciekających przed prześladowaniami i przemocą w głównie buddyjskiej Birmie. Jednak w następstwie pandemii koronawirusa kilka krajów w regionie, w tym Malezja, zaostrzyło kontrole na morzu i uniemożliwiło Rohingjom schodzenie na ląd.