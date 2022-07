Olej słonecznikowy z Ukrainy popłynie do Indii

Indie złożyły swoiste wotum zaufania dla podpisanej w ub. tygodniu umowy o żegludze czarnomorskiej i wznawiają import ukraińskiego oleju słonecznikowego, informuje agencja Bloomberg.

Od początku blokady ukraińskich portów indyjscy nabywcy musieli płacić rekordowe ceny za rosyjski olej słonecznikowy i zastępczy import oleju palmowego, aby wypełnić lukę po oleju z Ukrainy.

Wznowienie jego zakupu w Ukrainie przyniosłoby znaną ulgę największemu na świecie importerowi olejów jadalnych, podkreśla agencja. Wcześniej Indie importowały po ok. 2 mln ton oleju słonecznikowego rocznie, a prawie 75 proc. całości pochodziło z Ukrainy. Odsetek ten spadł do zera po rosyjskiej inwazji i blokadzie rozpoczętej w lutym.

Indyjska Sunvin Group spodziewa się otrzymać ok. 50-60 tys. ton oleju słonecznikowego już we wrześniu, jak powiedział jej dyrektor generalny Sandeep Bajor. Wolumen importu nadal będzie jednak zależał od dostępności statków, co jest potencjalnym punktem spornym, biorąc pod uwagę ryzyko wojny w regionie.

Pobudzeniu zakupów oleju słonecznikowego w Ukrainie ma służyć zawieszenie przez Indie ceł importowych.

W czwartek szef pomocy ONZ Martin Griffiths powiedział dziennikarzom, że jest optymistą i nowy korytarz zostanie uruchomiony, gdy tylko zostaną ustanowione procedury. - Jesteśmy pełni nadziei. Pierwsze ruchy statków miały się odbyć w ciągu kilku dni - powiedział Griffiths agencji Reuters.

Nie brakuje jednak sceptyków.

- Umowa żeglugowa na Morzu Czarnym będzie obowiązywać tak długo, jak długo Rosja uzna ją za korzystną - powiedział dr Michael Kofman, dyrektor programu badawczego w Programie Studiów Rosyjskich w CNA (organizacja non-profit zajmująca się badaniami i analizami). - Prawdopodobnie kalkulują, że umowa wchodzi tak późno w ciągu roku, że Ukraina faktycznie nie będzie w stanie dostarczyć większości swojego zboża na rynek. Będą trzymać się umowy, a kiedy nie będzie to już dla nich wygodne, umowa upadnie.