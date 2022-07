Ołena Zełenska: na okładce "Vogue'a" powinny się znaleźć wszystkie ukraińskie kobiety

To zaszczyt, że znalazłam się na okładce "Vogue'a", ale na okładkach na całym świecie powinny znaleźć się wszystkie Ukrainki - kobiety, które walczą o swój kraj, wspierają jego obrońców, wykonują swoje obowiązki mimo bombardowań i dzielnie znoszą okupację - przekazała pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

Żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego spędziła pierwsze miesiące rosyjskiej inwazji w ukryciu, teraz występuje publicznie i stała się, podobnie jak jej mąż, twarzą swojego narodu, twarzą kobiety, twarzą matki, twarzą ludzkiej empatii - pisze amerykański magazyn modowy "Vogue".

Na stronie czasopisma ukazał się obszerny wywiad z Zełenską, ilustrowany zdjęciami wykonanymi w Kijowie przez słynną fotograficzkę Anne Leibovitz.

"To najstraszniejsze miesiące mojego życia i życia każdego Ukraińca. Nie wiem, czy ktokolwiek jest świadomy tego, z czym musimy sobie psychicznie radzić. Nie możemy się doczekać zwycięstwa. Nie mamy wątpliwości, że wygramy. I to daje nam siłę" - powiedziała Zełenska magazynowi.

Na Ukrainie z rosyjską inwazją walczą dziesiątki tysięcy kobiet, a rolą Zełenskiej coraz częściej jest reprezentowanie swojego kraju na arenie międzynarodowej, tak jak czyniła to podczas niedawnej wizyty w USA, gdy przemawiała w Kongresie i spotkała się z prezydentem Joe Bidenem i jego małżonką Jill - pisze "Vogue". Zaznacza, że przekaz Zełenskiej jest bardziej serdeczną i współczującą wersją przesłania jej męża.

Pierwsza dama Ukrainy często przypomina o zabitych przez rosyjskich żołnierzy dzieciach, patronuje też inicjatywom mającym zadbać o zdrowie psychiczne straumatyzowanych przez wojnę Ukraińców - zauważa magazyn.

Chociaż widać, że wojna odcisnęła na Zełenskiej swoje piętno, pierwsza dama jest dostojna i elegancka, nosi nawiązujące kolorystycznie do ukraińskich barw narodowych buty, sprzedawane w ramach projektu charytatywnego pomagającego rannym dzieciom - relacjonuje "Vogue".

"To dziwne, by w jednej rozmowie poruszać temat eksterminacji Ukraińców i ukraińskiej mody, ale to dysonans poznawszy współczesnej Ukrainy, gdzie projektanci mody i inni profesjonaliści wszelkiego rodzaju mobilizują się - w kraju i zagranicą - by wspierać swój kraj" - pisze magazyn.

Po wybuchu wojny rodzina Zełenskich została rozdzielona, jak rodziny milionów innych Ukraińców - prezydent pozostawał w Kijowie, jego żona wraz z dziećmi - 18-letnią Ołeksandrą i 9-letnim Kyryłem przebywała w bezpiecznych kryjówkach - opisuje "Vogue". Przez pewien czas nie mogłam rozmawiać z mężem ani z rodzicami, mój mąż, ze względów bezpieczeństwa, nie mógł się jeszcze zobaczyć z dziećmi, to bardzo trudne zarówno dla niego, jak i dla nich - powiedziała Zełenska magazynowi.

Małżonka ukraińskiego przywódcy pokazała się publicznie 8 maja, w Dzień Matki, odwiedzając wraz z Jill Biden ośrodek dla uchodźców w Użhorodzie na zachodzie kraju. To był początek nowej odsłony jej działalności jako pierwszej damy, jasno pokazujący, że pozostaje w kraju i pracuje na rzecz jego obywateli - komentuje "Vogue".