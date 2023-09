Oligarcha Usmanow wygrywa przez niemieckim sądem z sankcjami

Proputinowski miliarder Aliszer Usmanow nie ustaje w walce przeciw sankcjom UE i odnosi w tym sukcesy. Niemieccy śledczy ponieśli kolejną porażkę w ściganiu rosyjsko-uzbeckiego oligarchy.

Pod lupą niemieckich śledczych pochodzenie pieniędzy dla prawników Usmanowa

Usmanow znajduje się na liście sankcji Unii Europejskiej od lutego 2022 roku. W związku z tym ma zakaz wjazdu na terytorium UE oraz prowadzenia na jej terenie działalności gospodarczej.

"Tym samym nie może on korzystać ze swojej luksusowej willi w Bawarii nad jeziorem Tegernsee, gdzie lubił przebywać, ani z okazałego jachtu Dilbar, który w momencie wydania decyzji o sankcjach był serwisowany w porcie w Hamburgu" - przypomniał Zeit Online.

Prokuratura we Frankfurcie wszczęła wobec Usmanowa śledztwo pod zarzutem prania pieniędzy - oligarcha w latach 2017-22 przesyłał zarobione nielegalnie w Rosji pieniądze do Niemiec. Usmanow zarzuty odpierał, zatrudnił w Niemczech "rzeszę prawników, aby rozpoczęli walkę". Oni także stali się celem śledczych: 27 lutego funkcjonariusze prokuratury we Frankfurcie przeszukali biura prawników oligarchy w Monachium.

Śledczy chcieli ustalić pochodzenie zaliczki dla prawników w wysokości 100 tys. euro, która została przelana z moskiewskiej kancelarii prawnej na konto w HypoVereinsbank. "Śledczy z Frankfurtu podejrzewali dwóch monachijskich prawników o naruszenie zakazu, zawartego w ustawie o handlu zagranicznym i rozpoczęli dochodzenie" - dowiedział się Zeit Online. Za zakaz naruszania zamrożonego mienia lub zasobów gospodarczych grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Niemiecki sąd po stronie rosyjskiego oligarchy - pieniądze dla prawników legalne

Śledczy chcieli potwierdzić, czy pieniądze te rzeczywiście zostały przekazane na honoraria dla prawników. Celem przeszukania biur w Monachium było zabezpieczenie dowodów płatności i faktur. To jednak, w opinii wydanej obecnie przez Sąd Okręgowego we Frankfurcie, było działaniem niezgodnym z prawem.

"Sędziowie nie dopatrzyli się w postępowaniu prawników Usmanowa znamion popełnienie przestępstwa. Stwierdzili, że Usmanow nie korzystał z żadnych pieniędzy ani zasobów gospodarczych, objętych sankcjami" - dowiedział się Zeit Online. Jeśli chodzi o 100 tys. euro na pokrycie honorariów prawników, to "pieniądze nie zostały pobrane z zamrożonych aktywów w UE, ale pochodziły z Moskwy. Zdaniem sędziów, na liście sankcyjnej nie ma moskiewskiej kancelarii, która przekazała pieniądze Usmanowowi".

"Rzecznik Usmanowa świętował tę decyzję, widząc ją jako krok w kierunku uznania legalności działań oligarchy" - podsumował Zeit Online.

Usmanow urodził się w małym miasteczku na terenie dzisiejszego Uzbekistanu. W czasach sowieckich wzbogacił się na produkcji plastikowych reklamówek. Po upadku Związku Radzieckiego inwestował w branżę finansową i surowce, pracował też w spółce zależnej Gazpromu. W późniejszych latach inwestował w firmy telekomunikacyjne i medialne (m.in. w Facebooka). Magazyn Forbes szacuje jego obecny majątek na ok. 14 mld dolarów.