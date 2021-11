ONZ: 157 państw wzywa Izrael do zaprzestania eksploatacji palestyńskich zasobów naturalnych

Drugi Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ stosunkiem głosów 157 do 7 zatwierdził projekt rezolucji, wzywającej Izrael do zaprzestania eksploatacji palestyńskich zasobów naturalnych w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie - podał dziennik "Jerusalem Post".

Rezolucja jest częścią pakietu złożonego z 16 uchwał, które jeszcze w tym roku zostaną zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Wszystkie państwa Unii Europejskiej poparły zapisy projektu. Siedem państw, które sprzeciwiły się rezolucji, to Kanada, Stany Zjednoczone, Izrael, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru i Palau. 14 państw, w tym Australia, wstrzymało się od głosu.

"Stany Zjednoczone pozostają rozczarowane faktem, że przyjęto (...) rezolucję, która jest niesłusznie krytyczna wobec Izraela, demonstrując wyraźną i uporczywą stronniczość instytucjonalną, skierowaną przeciwko jednemu państwu członkowskiemu" - powiedział amerykański przedstawiciel w Zgromadzeniu.

Natomiast przedstawiciel Palestyny skomentował wynik głosowania słowami: "Rezolucja jest jasnym sygnałem międzynarodowego poparcia dla narodu palestyńskiego (...) i stanowi wezwanie do Izraela, by zaprzestał haniebnej eksploatacji naszej ziemi i zasobów wodnych oraz niszczenia naszych gruntów rolnych i szkodzenia naszemu środowisku, m.in. poprzez usuwanie własnych odpadów na okupowane terytorium Palestyny".

Reprezentant Izraela oświadczył, że świat, który walczy z pandemią Covid-19 i głodem "nie powinien marnować czasu na takie dokumenty jak ostatnia rezolucja".