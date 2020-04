ONZ alarmuje: sytuacja w Birmie jest tragiczna

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka (OHCHR) wyraziło zaniepokojenie tragiczną sytuacją w stanach Rakhine i Czin w Birmie, gdzie codzienne bombardowania i wojna domowa kosztują życie wielu cywilów.

Jak napisało biuro w piątkowym oświadczeniu, siły zbrojne Birmy przeprowadzają "niemal codzienne naloty" i ostrzał artyleryjski w stanach Rakhine i Czin, gdzie aktywni są buddyjscy partyzanci z Armii Arakanu. Obie strony zignorowały wezwanie sekretarza generalnego ONZ do globalnego zawieszenia broni w czasie pandemii. Trwające od ponad roku walki w regionie ostatnio się nasiliły, przez co sytuacja stała się "tragiczna".

Według przedstawicieli ONZ, w wyniku walk od 23 marca zginęło co najmniej 32 cywili, w większości kobiety i dzieci. Ale OHCHR zaznacza, że dokładne informacje na temat sytuacji na miejscu są trudno dostępne, m.in. ze względu na wprowadzoną przez władze Birmy blokadę internetu w częściach obu stanów.

ONZ zwróciła też uwagę na sytuację mniejszości etnicznych w regionie, zwłaszcza muzułmańskiej mniejszości Rohingjów. Rzecznik OHCHR Rupert Colville wyraził w piątek "szok" z powodu śmierci ponad 30 Rohingjów, którzy starali się przeprawić łódką przez Zatokę Bengalską do Malezji. Prawie 400 osób - w tym wiele kobiet i dzieci - na pokładzie było odwodnionych i niedożywionych po dwóch miesiącach spędzonych na morzu. Malezja i inne kraje nie pozwoliły uchodźcom na zejście na ląd.

Rohingjowie od 2016 roku są w Birmie celem prześladowań i czystek etnicznych. Jak zauważa OHCHR, do dziś w wyniku tych działań wielu muzułmańskich uchodźców mieszka w przepełnionych obozach dla uchodźców w Bangladeszu, co popycha ich do niebezpiecznych prób migracji do innych krajów.