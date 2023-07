ONZ: Amb. Szczerski w Radzie Bezpieczeństwa: ataki na dzieci są bronią godzącą w przyszłość narodu

Ataki przeciwko dzieciom są bronią godzącą w przyszłość narodu, dlatego zatrważające jest, że prowadzi je Rosja, stały członek Rady Bezpieczeństwa - powiedział we wtorek ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas debaty poświęconej problemowi dzieci w strefach konfliktów. Wyraził też poparcie dla działań Międzynarodowego Trybunału Karnego przeciwko Władimirowi Putinowi.

"Niestety, ataki przeciwko dzieciom stały się potężną bronią na rzecz erozji przyszłości narodu. Fundamentalne prawa najmłodszych pokoleń są rażąco naruszane w wielu częściach świata, w tym poprzez przymusowe deportacje, (...) wcielenia do grup zbrojnych, nakładanie zakazów edukacji czy pozbawienia dostępu do żywności i opieki zdrowotnej" - powiedział Szczerski podczas debaty w sprawie dorocznego raportu ONZ o dzieciach w konfliktach zbrojnych.

Tegoroczny raport mówi m.in. o rosyjskich deportacjach dzieci z Ukrainy i wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców.

"To tym bardziej przerażające, że sprawcami tych haniebnych czynów są rosyjskie siły zbrojne - siły należące do członka P5 (stałych członków Rady Bezpieczeństwa-przyp.PAP), od których świat wymaga, by były szczególnie zaangażowane na rzecz pokoju i ochrony cywilów" - powiedział Szczerski.

Jak dodał, symboliczne jest, że pierwsze nakazy aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w związku z wojną na Ukrainie zostały wydane właśnie w tej sprawie przeciwko Władimirowi Putinowi i rzeczniczce praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej.

"Polska mocno popiera mandat MTK i jego wysiłki, by wymierzyć sprawcom sprawiedliwość" - oznajmił dyplomata.

Ambasador dodał, że Polska jest aktywnie zaangażowana w ochronę dzieci z regionów objętych konfliktami, i zapowiedział, że będzie to też jeden z priorytetów w Radzie Społeczno-Gospodarczej (ECOSOC), do której Polska została wybrana w czerwcu. Zwrócił uwagę, że kobiety i dzieci stanowią 90 proc. z 1,6 mln ukraińskich uchodźców, których gości nasz kraj, a rząd w Warszawie zapewnia im dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej. Zaznaczył też, że w Warszawa gości biuro odpowiedzi kryzysowej UNICEF w związku z konfliktem.

Oskar Górzyński