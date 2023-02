ONZ: Amb. Szczerski w Radzie Bezpieczeństwa: Polska jest dumna z bycia "supermocarstwem solidarności" dla Ukrainy

Jesteśmy dumni, że dorównujemy naszej reputacji o byciu "supermocarstwem solidarności" - oświadczył w poniedziałek ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Szczerski opisywał polskie wysiłki na rzecz pomocy Ukraińcom.

Podczas debaty na temat sytuacji humanitarnej na Ukrainie, amb. Szczerski przedstawił skalę polskiej pomocy dla ukraińskiego społeczeństwa i uchodźców. Podkreślił, że od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji Polska wspierała Ukrainę na trzech frontach: goszcząc największą liczbę ukraińskich uchodźców, służąc jako centrum logistyczne międzynarodowej pomocy humanitarnej oraz dostarczając własną pomoc.

"W 2022 r. Polska wydała ponad 9 mld USD - 1,5 proc. naszego PKB - na pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców, według ostatnich szacunków OECD. To oznacza średnią ponad 5600 USD per capita, co czyni nasz kraj jednym z najważniejszych donatorów dla Ukrainy" - powiedział dyplomata.

Dodał też, że Polska stale wspiera ukraińską infrastrukturę w obliczu rosyjskich ataków, dostarczając m.in. setki generatorów i innego sprzętu, będąc największym dostawcą terminali Starlink oraz służąc jako logistyczny hub dla unijnych wysiłków, by sprostać potrzebom ukraińskiego sektora energetycznego.

Szczerski podkreślił, że od początku inwazji granicę z Polską przekroczyło ze strony Ukrainy 9,5 mln ludzi 180 różnych narodowości, zaś w naszym kraju zarejestrowanych jest ponad 1,5 mln Ukraińców korzystających z ochrony tymczasowej, ponad 450 tys. uchodźców pracuje, zaś 14 tys. założyło w Polsce firmy.

"Jesteśmy bardzo dumni z tego, że dorównujemy swojej reputacji +supermocarstwa solidarności+ i nie spoczniemy w wysiłkach aż do zwycięstwa i sprawiedliwego pokoju" - oznajmił.

Podczas debaty podsekretarz generalny ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths ukazywał skalę katastrofy humanitarnej, wywołanej przez wojnę. Jak stwierdził, z uwagi na inwazję Rosji, pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 17 mln Ukraińców, tj. ok. 40 proc. całej ludności kraju. Dodał, że niemal 8 mln wyjechało z kraju, zaś ponad 5,3 mln, to uchodźcy wewnętrzni. Podkreślił też, że choć oficjalne statystyki ONZ mówią o ponad 7 tys. ofiar cywilnych wojny, rzeczywiste liczby są znacznie większe.

Oskar Górzyński