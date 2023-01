ONZ: Amb. Szczerski w Radzie Bezpieczeństwa: Ukraina będzie potrzebować odbudowy na skalę z II wojny światowej

Kiedy wojna się skończy, Ukraina może potrzebować odbudowy na skalę podobną do tej po II wojnie światowej - oświadczył ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa. Zwrócił też uwagę na polski projekt rezolucji w sprawie połączeń infrastrukturalnych.

"Musimy pamiętać, że jednego dnia pokój zostanie osiągnięty. Kiedy to się zdarzy, Ukraina może potrzebować odbudowy na skalę podobną do tej po II wojnie światowej. Może też potrzebować skorzystać z pełnego zakresu procesów i mechanizmów związanych z budowaniem pokoju, by zminimalizować ryzyko powtórzenia konfliktu" - powiedział Szczerski podczas debaty na temat budowania pokoju.

Dyplomata zwrócił też uwagę na polską pomoc dla uczniów i studentów z ubogich oraz objętych wojną krajów, w tym z Ukrainy. Podkreślił również niedawne zgłoszenie przez Polskę projektu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego dotyczącej budowania odporności świata na kryzysy za pomocą międzynarodowych połączeń infrastrukturalnych.

"Mocno wierzymy, że połączenia infrastrukturalne mogą być używane jako narzędzia do budowania odporności na przyszłe szoki. To w kluczowy sposób przyczynia się do ogólnej odporności społeczeństw, zapewniając, że nieodzowne usługi, jakie dostarcza infrastruktura, są mniej narażone na ekstremalne wydarzenia i zakłócenia" - mówił Szczerski.

Dodał też, że budowanie pokoju po wojnie nie może obyć się bez zajęcia się kwestiami sprawiedliwości i pojednania, w tym ścigania zbrodni i reparacji.

"Pełne pojednanie jest jedynym sposobem, by uniknąć powtarzania konfliktu i uzyskania trwałego pokoju i stabilności" - oznajmił polski ambasador.

Oskar Górzyński