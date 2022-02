ONZ: Amb. USA: Widzimy, że Rosja zamknęła przestrzeń powietrzną, wysyła siły do Donbasu i szykuje wojska do walki

Rosja zamknęła przestrzeń powietrzną, wysyła siły do Donbasu i ustawia wojska w formacje gotowe do walki - powiedziała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. Wezwała Rosję, by "odeszła od skraju przepaści".

"Jesteśmy tu dziś, bo wiemy, że inwazja jest blisko i zwrócić się do Rosji, by się powstrzymała (...) Odejdzcie od skraju przepaści, zanim nie jest zbyt późnop" - powiedziała Thomas-Greenfield.

Niemal równocześnie z przemówieniem dyplomatki rosyjski prezydent Putin ogłosił początek "specjalnej operacji wojskowej", by "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować" Ukrainę.