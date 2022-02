ONZ: Ambasador Rosji: Uznaliśmy donbaskie "republiki", bo Ukraina nie chciała z nimi rozmawiać

Najważniejszym powodem uznania przez Rosję donbaskich "republik ludowych" była odmowa podjęcia rozmów z nimi przez Ukrainę - powiedział ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Oskarżył przy tym Zachód o sabotaż porozumień mińskich.

Nebenzia oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że zawiódł nadzieje na pokój w Donbasie.

"Ci, którzy liczyli, że nowe ukraińskie władze wybiorą pokojową postawę, niestety się mylili, bo one bardzo szybko wróciły do wojennej retoryki (...) i robienia wszystkoego, co mogły, by sabotować i ostatecznie zniszczyć porozumienia mińskie i co najważniejsze, odmawiały bezpośrednich rozmów z przedstawicielami Doniecka i Ługańska" - stwierdził dyplomata.

Dodał, nie podając żadnych dowodów, że Ukraina kontynuuje bombardowania cywilów w Donbasie i jest do tego podżegana przez państwa zachodnie.