ONZ: Ambasador Szczerski: pakt Ribbentrop-Mołotow i rosyjska agresja na Ukrainę są ze sobą powiązane

Rosja stara się odwrócić bieg historii i porządek w Europie - powiedział PAP stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Jak dodał, rocznica zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow, Dzień Niepodległości Ukrainy i rosyjska agresja na Ukrainę są ze sobą powiązane.

Szczerski skomentował w ten sposób zbieżność upamiętnianych dat i rocznic: zawarcia paktu między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą 23 sierpnia 1939 roku, ogłoszenie przez Ukrainę niepodległości 24 sierpnia 1991 roku oraz przypadające w środę półrocze rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

"Pakt Ribbentrop-Mołotow to jeden z najczystszych przykładów tego, co się dzieje, kiedy mocarstwa imperialne dochodzą do wniosku, że posiadając militarną potęgę mogą łamać wszelkie normy i zasady, w tym kwestionowanie granic, podważanie prawa do samostanowienia i napadania na słabsze państwa" - stwierdził ambasador. Dodał, że tak jak uzyskanie przez Ukrainę niepodległości przekreśla jeden ze skutków II wojny światowej, tak rosyjska inwazja była próbą "odwrócenia biegu historii" i powrotu do tej samej logiki, która doprowadziła do wojny w 1939 roku.

"To tylko pokazuje, że sposób myślenia, który wtedy towarzyszył negocjacjom nie zniknął. Oblicze Rosji to dziś ten sam totalitarny imperializm" - oświadczył Szczerski.

Polski ambasador wraz z przedstawicielami przy ONZ ponad 50 państw zachodnich wystosował w środę wspólne oświadczenie, w którym ponownie potępiono Rosję za łamanie podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych i pogardę dla postanowień Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Szczerski stwierdził, że polska misja przy ONZ i sojusznicy będą kontynuowali presję na Rosję aż do skutku.

Jak dodał, Polska będzie wspierać śledztwa zarówno Ukrainy, jak i Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych. Pochwalił też inicjatywę sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, by wysłać misję do zbadania wybuchu i śmierci kilkudziesięciu ukraińskich jeńców w rosyjskim obozie w Ołeniwce na wschodzie Ukrainy.

Zdaniem ambasadora, pozytywnym krokiem jest też porozumienie w sprawie umożliwienia eksportu ukraińskich produktów rolnych drogą morską. Jak stwierdził, Polska przygląda się wdrożeniu porozumienia "z ostrożnością, ale też z optymizmem".

"Ten rodzaj dialogu bardzo by się przydał w przypadku krytycznej sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej", która jest okupowana przez wojska rosyjskie - zaznaczył Szczerski.

Oskar Górzyński

