ONZ: Ambasador Szczerski skrytykował weto Rosji i Chin w sprawie sankcji wobec Korei Płn.

Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski skrytykował w środę na forum Zgromadzenia Ogólnego Rosję i Chiny za zablokowanie sankcji Rady Bezpieczeństwa wobec Korei Północnej za serię prób rakietowych. Była to pierwsza debata według nowego mechanizmu zobowiązującego państwa wetujące rezolucje RB ONZ do wyjaśnienia swego działania na forum Zgromadzenia.

"Porządek międzynarodowy oparty o zasady jest dziś brutalnie atakowany. Trwająca wojna (na Ukrainie) ma globalne konsekwencje dla pokoju i bezpieczeństwa, dlatego potrzeba skutecznej Rady Bezpieczeństwa jest pilniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego jesteśmy zawiedzeni ostatnimi wetami Chin i Rosji w sprawie dodatkowych sankcji na KRL-D za jej kontynuowane i rażące naruszenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa" - oznajmił Szczerski.

Jak dodał, przyjęcie nowych restrykcji Rady przeciwko Pjongjangowi mogło wysłać "jasny sygnał potępienia" i okazać "determinację, by pociągać do odpowiedzialności" za łamanie norm.

Środowa debata Zgromadzenia Ogólnego ONZ była pierwszym użyciem nowego mechanizmu przyjętego pod koniec kwietnia z inicjatywy m.in. Polski, według którego każde zastosowanie weta przez stałego członka Rady Bezpieczeństwa automatycznie wymusza zorganizowanie debaty na forum Zgromadzenia Ogólnego na ten temat.

Podczas debaty przedstawiciele Chin i Rosji tłumaczyli, że ich weto - pierwsze zablokowanie sankcji przeciwko KRL-D od 2006 roku - było powodowane głównie względami humanitarnymi i chęcią niepogarszania sytuacji w Korei Płn. oraz przeświadczeniem o nieskuteczności restrykcji. Większość państw, które zabrały głos skrytykowało ruch mocarstw i wezwało do działań by dążyć do denuklearyzacji Korei Płn. i wstrzymania programu rakiet balistycznych.

Od czasu weta pod koniec maja Pjongjang przeprowadził kolejne próby rakiet balistycznych. W środę wystrzelił osiem rakiet krótkiego zasięgu, zaś według USA reżim Kim Dzong Una przygotowuje się także do kolejnego testu broni jądrowej.

Oskar Górzyński