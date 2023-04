ONZ: Ambasador Szczerski w Radzie Bezpieczeństwa: pomagamy Ukrainie, bo pamiętamy o Katyniu

Polska jest zdeterminowana, by zwiększyć bezpieczeństwo regionu i ochronić go od dominacji, bo doświadczyła w historii horroru wojny, w tym zbrodni katyńskiej - powiedział w poniedziałek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ ambasador RP Krzysztof Szczerski. Jak dodał, obrazy z Buczy i Irpienia nasuwały skojarzenia z Katyniem.

Szczerski wspomniał o Katyniu podczas wystąpienia w trakcie zwołanej przez Rosję debaty Rady Bezpieczeństwa na temat "pogwałceń porozumień regulujących eksport broni i sprzętu wojskowego". Jak powiedział, Polska będzie wspierać Ukrainę aż do ustanowienia sprawiedliwego pokoju i robi tak nauczona własnymi doświadczeniami i horrorem wojny.

"Każdego roku, na początku kwietnia wspominamy jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Polski - masakrę w Katyniu. W 1940 r., na tajny rozkaz Józefa Stalina, NKWD (...) dokonała serii masowych egzekucji prawie 22 tys. polskich oficerów i wziętych do niewoli członków inteligencji. Stało się to miesiące po tym, jak Armia Czerwona Stalina dołączyła do Wehrmachtu Hitlera w wojskowej inwazji Polski, która rozpoczęła II wojnę światową" - mówił Szczerski. "Polscy jeńcy, ze związanymi rękami, zostali zastrzeleni w tył głowy i wrzuceni do nieoznaczonych masowych grobów. Jeden po drugim, dwadzieścia dwa tysiące razy. Niech nikt się nie zdziwi wobec tego, że obrazy z wydarzeń z Buczy i Irpienia w ubiegłym roku przyniosły nam te okropne wspomnienia z naszej przeszłości" - dodał.