ONZ: Ambasador Ukrainy: Nie ma czyśćca dla zbrodniarzy wojennych, oni idą prosto do piekła .

Nie ma czyśćca dla zbrodniarzy wojennych, oni idą prosto do piekła - powiedział ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwracając się do swojego rosyjskiego odpowiednika. Wezwał go też do porzucenia przewodnictwa w Radzie.

"Porzuć swoje obowiązki przewodniczącego, zadzwoń do Ławrowa, zadzwoń do Putina, powiedz im, żeby zatrzymali tę agresję" - wezwał Kysłycia rosyjskiego ambasadora Wasilija Nebenzię. "Nie ma czyśćca dla zbrodniarzy wojennych, oni idą prosto do piekła" - dodał.

Rosjanin odpowiedział, że agresja nie jest przeciwko Ukraińcom, lecz "juncie, która jest u władzy w Kijowie".