ONZ: Ambasador Ukrainy: Rosja nie jest w stanie sprawować obowiązków członka ONZ

Rosja nie jest w stanie wykonywać obowiązków członka ONZ - powiedział ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia, powołując się na zapisy Karty Narodów Zjednoczonych. Zwrócił się do organizacji o ustalenie, czy Rosja powinna być członkiem Rady Bezpieczeństwa.

Kysłycia zwrócił się również do prowadzącego obrady rosyjskiego ambasadora Wasilija Nebenzii, by zaprzeczył, że rosyjskie wojska rozpoczęły inwazję Ukrainy i wezwał go, by zadzwonił do swojego szefa, Siergieja Ławrowa. Stwierdził, że w zaistniałej sytuacji Rosja powinna zostać pozbawiona prezydencji w Radzie i powinna rozpocząć się nowa sesja Rady na temat zatrzymania Rosji.

Nebenzia odpowiedział, że nie będzie budził Ławrowa, a Rosja rozpoczęła "operację wojskową", a nie wojnę.