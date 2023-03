ONZ: Ambasador Ukrainy: rosyjscy zbrodniarze zmierzający do piekła będą musieli zrobić przystanek w Hadze

Rosyjscy zbrodniarze, którzy pozostaną przy życiu po militarnej klęsce Moskwy, będą musieli zrobić przystanek w Hadze podczas swojej podróży do piekła - napisał w sobotę na Twitterze ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłyca, komentując piątkową decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) o wydaniu nakazu aresztowania dla Władimira Putina.

"Powiedziałem na forum Rady Bezpieczeństwa (ONZ), że dla zbrodniarzy wojennych nie ma czyśćca. Oni idą prosto do piekła" - dodał dyplomata (https://tinyurl.com/2fx4n3t7).

Sędziowie MTK przychylili się w piątek do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Decyzja Trybunału sprawi, że Putin stanie się banitą na arenie międzynarodowej. Podróże dyktatora do większości krajów świata będą odtąd utrudnione - oceniła rosyjskojęzyczna redakcja BBC.

MTK, powołany do życia w 2002 roku na mocy Statutu Rzymskiego, ma swoją siedzibę w Hadze w Holandii. Stronami Statutu są obecnie 123 państwa, w tym m.in. Polska. Dokumentu nie przyjęły m.in. Rosja, Ukraina, Białoruś, Stany Zjednoczone, Chiny oraz Indie.