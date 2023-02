ONZ: Ambasador USA: Chiny przekroczą „czerwoną linię”, jeśli dostarczą broń Rosji

Stała przedstawicielka USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała w niedzielę CNN , że ​Chiny przekroczą „czerwoną linię”, jeśli zdecydują się na dostawy broni do Rosji prowadzącej wojnę z Ukrainą.

"Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie Chin, że chcą pokoju, ponieważ zawsze o to zabiegamy w takich sytuacjach. Ale musimy również jasno powiedzieć, że jeśli Chińczycy lub ktokolwiek inny zamierza udzielić śmiercionośnego wsparcia Rosjanom w ich brutalnym ataku na Ukrainę, to jest to niedopuszczalne. To byłaby "czerwona linia" - powiedział przedstawicielka USA.

Chiny rozważają przekazanie Rosji broni i amunicji do wykorzystania na wojnie przeciwko Ukrainie - powiedział w niedzielę stacji CBS sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Chiny zaprzeczają tym doniesieniom. Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi powiedział w sobotę przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że Chiny "ani nie stały bezczynnie, ani nie dolewały oliwy do ognia" w związku z wojną na Ukrainie - poinformowała agencja Reutera.