ONZ: Ambasador Wronecka o warunkach trwałego rozwiązania konfliktu w Syrii

Trwałe rozwiązanie konfliktu w Syrii wymaga prawdziwej transformacji politycznej, wynegocjowanej przez partie syryjskie w ramach procesu genewskiego pod przewodnictwem ONZ – mówiła w piątek ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka. Było to jej ostatnie wystąpienie na forum RB.

W grudniu dobiega końca dwuletnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stała przedstawicielka RP powiedziała, że było to prawdopodobnie jej ostatnie oficjalne wystąpienie w RB.

Jak zaznaczyła Wronecka, zgadza się z przemawiającym wcześniej za pośrednictwem łączy wideo z Genewy specjalnym wysłannikiem sekretarza generalnego ONZ Geirem Pedersenem, że przyszłość Syrii należy do narodu syryjskiego i tylko do niego. Praca Komitetu Konstytucyjnego może stać się początkiem znaczącego procesu w tym aspekcie.

Zadaniem komitetu skupiającego 150 przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego i opozycji jest zmiana ustawy zasadniczej Syrii. Według założeń ma to doprowadzić do politycznego rozwiązania konfliktu i położenia kresu wojnie.

"Wzywamy wszystkie strony - w tym władze w Damaszku - do zaangażowania się w dobrej wierze w prace Komitetu Konstytucyjnego. (…) Wszystkie strony konfliktu muszą zaangażować się w środki służące budowie zaufania" - wskazała ambasador RP.

Zwróciła uwagę, że wojna w Syrii przyniosła cierpienia w całym kraju. Tysiące ludzi zginęły, pozostają w aresztach. Inni zaginęli bez śladu.

"Wzywamy do ich uwolnienia, w szczególności dzieci, kobiet i osób starszych. Postępy w tej dziedzinie pomogłyby wzmocnić zaufanie między stronami i znacznie przyczynić się do wysiłków, zmierzających do osiągnięcia trwałego pokoju w Syrii" - oceniła Wronecka.

Apelowała o objęcie szczególną ochroną zwłaszcza najbardziej narażone grupy, w tym niepełnosprawnych, starszych, kobiety i dzieci. Potępiła zarazem ataki na placówki medyczne i ich personel w Syrii.

"Międzynarodowe prawo humanitarne jest całkowicie jasne - wymaga od wszystkich stron konfliktu ścisłego rozróżnienia między cywilami a bojownikami oraz oszczędzania cywilów podczas prowadzenia operacji wojskowych" - przypominała stała przedstawiciel RP.

W swoim wystąpieniu nawiązywała także do losów uchodźców syryjskich. Wyraziła poparcie dla ich prawa do bezpiecznego powrotu do domów zgodnie z prawem międzynarodowym i zasadą non-refoulement (niewydalania).

Podobnie jak inni uczestnicy posiedzenia Wronecka zwróciła uwagę na gotowość niesienia także przez Polskę pomocy w odbudowie Syrii. Uwarunkowała to jednak przeprowadzeniem kompleksowej, autentycznej i integracyjnej transformacji politycznej, wynegocjowanej przez strony syryjskie na podstawie rezolucji RB 2254 i komunikatu genewskiego z roku 2012.

Kończąc piątkowe wystąpienie, ambasador RP wyraziła wdzięczność za wsparcie, przyjaźń i współpracę członkom RB, innym pracownikom ONZ oraz swojemu zespołowi.

Pedersen zwracając się do zgromadzonych zaznaczył m.in. że wbrew pokładanym przed rokiem nadziejom na wygaszanie konfliktu w Syrii wciąż trwa tam przemoc. Nie ustało też zagrożenie terrorystyczne.

W nawiązaniu do listopadowych posiedzeń syryjskiego Komitetu Konstytucyjnego w Genewie wskazywał na przeszkody proceduralne ze strony władz w Damaszku, uniemożliwiające osiągnięcie konsensusu. Mówił też o sytuacji w Syrii w szerszym kontekście.

"Uważam, że sensownym, szerszym procesem politycznym byłby taki, który zapewni wymierne działania, w tym postęp w kwestii uwolnienia zatrzymanych i uprowadzonych oraz wyjaśnienie losu osób zaginionych. To dla mnie wielka frustracja, że w tej sprawie nie nastąpił znaczący ruch" - przyznał Pedersen.

Do swoich priorytetów zaliczył trwały dialog z rządem syryjskim i opozycją, inaugurację działalności Komitetu Konstytucyjnego jako zwiastuna zmian, szerszy dialog ze społeczeństwem obywatelskim, podjęcie akcji w sprawie zatrzymanych, uprowadzonych i zaginionych oraz zainicjowanie międzynarodowej dyskusji na rzecz wsparcia rozwiązania politycznego.

"Pozostaje to moimi priorytetami. Ale nadszedł czas, aby je zaktualizować. Komitet został powołany - ale musi działać szybko i nieprzerwanie, przynosząc wyniki i ciągły postęp" - konstatował z kolei wysłannik ONZ.

Doceniając otwarty i bezpośredni dialog z przedstawicielami stron syryjskich postulował przenieść go na wyższy poziom. Wzywał do zajęcia się takimi problemami jak m.in. deeskalacja prowadząca do ogólnokrajowego zawieszenia broni oraz zgodne z prawem przeciwdziałanie działalności ugrupowań terrorystycznych.

Rada Bezpieczeństwa głosowała także nad projektem rezolucji w sprawie pomocy humanitarnej dla Syrii. Nie została ona jednak przyjęta z powodu weta Rosji i Chin. Odrzucony został także dokument przygotowany przez Rosję. Opowiedziało się za nim 5 państw, 6 odrzuciło (w tym Polska), a 4 wstrzymały się od głosu.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski