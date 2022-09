ONZ: Biden: Putin zagroził użyciem broni jądrowej, mając w pogardzie międzynarodowe traktaty

Prezydent Rosji Władimir Putin zagroził użyciem broni jądrowej przeciwko Europie, mając w pogardzie zasady Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden. Dodał, że plan przeprowadzenia fikcyjnych referendów na okupowanych terenach Ukrainy to niezwykle poważne złamanie Karty Narodów Zjednoczonych.

"Nie dalej jak dziś prezydent Putin wysunął groźby nuklearne wobec Europy, mając w rażącej pogardzie odpowiedzialność wynikającą z reżimu nieproliferacji (broni atomowej)" - powiedział Biden, odnosząc się do Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

Jak dodał, Rosja sprzeniewierza się kluczowym zasadom tego układu.

"Nikt nie jest w stanie wygrać wojny jądrowej i nigdy nie może do niej dojść" - powiedział Biden.

Odniósł się też do ogłoszonej przez Rosję częściowej mobilizacji oraz planowanych pseudoreferendów na okupowanych terytoriach Ukrainy.

"Kreml organizuje fikcyjne referenda, by zaanektować części Ukrainy, co jest skrajnie znaczącym pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych, a świat powinien ocenić to jako skandaliczne działanie" - powiedział prezydent.