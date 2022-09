ONZ: Biden: wraz z Wielką Brytanią będziemy chronić porozumienie wielkopiątkowe

Oboje jesteśmy zobowiązani, by chronić zasady porozumienia wielkopiątkowego i pokoju w Irlandii Północnej - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z brytyjską premier Liz Truss na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Truss wyraziła nadzieję na współpracę z Waszyngtonem w sprawie bezpieczeństwa energetycznego.

"Oboje jesteśmy zobowiązani, by chronić zasady porozumienia wielkopiątkowego w Irlandii Północnej, i chciałbym usłyszeć, co pani o tym myśli i jak możemy kontynuować współpracę" - powiedział Biden, odnosząc się do porozumienia pokojowego z 1998 r. dotyczącego Irlandii Płn.

Sprawa od dawna jest głównym punktem spornym między Londynem i Waszyngtonem wobec planów rządu Truss, by unieważnić część porozumienia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską dot. Irlandii Północnej; według krytyków może to podważyć zasady umowy z 1998 r. Biały Dom ostrzegał Wielką Brytanię przed podjęciem tego kroku.

Truss powiedziała, że zamierza przedyskutować z Bidenem kwestię tego, "jak zapewnić, że porozumienie wielkopiątkowe z Belfastu zostanie podtrzymane w przyszłości".

Nowa brytyjska premier wyraziła też chęć ściślejszej współpracy z USA w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego w związku z obecnym kryzysem, a także wsparcia Ukrainy i demokracji na całym świecie.

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński