ONZ: błąd afgańskiej armii przyczyną śmierci co najmniej 23 cywili

Wstępne wyniki dochodzenia misji ONZ w Afganistanie (UNAMA) wskazują na to, że przyczyną śmierci co najmniej 23 osób cywilnych na rynku w Sangin był chybiony ostrzał moździerzowy afgańskiej armii. Władze Afganistanu twierdziły, że ofiary zginęły w ataku talibów.

"Początkowe ustalenia UNAMA wskazują, że moździerze Afgańskiej Armii Narodowej (ANA) spowodowały poważne straty wśród ludności cywilnej w poniedziałek na rynku w Sangin w Afganistanie. Wielu wiarygodnych świadków twierdzi, że ANA wystrzeliła pociski moździerzowe w odpowiedzi na strzały talibów, ale pociski te nie dotarły do zamierzonego celu" - poinformowała w środę na Twitterze oenzetowska Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA).

Ostateczny bilans tragedii w kontrolowanej przez talibów miejscowości w prowincji Helmand na południu kraju nie został jeszcze potwierdzony, ale doniesienia agencji Reutera mówiły o 23 zabitych i kilkudziesięciu rannych.

Przedstawiciele ONZ wezwali obie strony konfliktu do zaprzestania walk na gęsto zaludnionych terenach. Zwrócili się również do afgańskich władz o powołanie niezależnej komisji do zbadania tragedii.

Początkowo władze prowincji Helmand twierdziły, że ofiary - wśród nich dzieci - zginęły w wyniku eksplozji samochodu z materiałami wybuchowymi oraz ostrzału moździerzowego.

W odpowiedzi na tweety oenzetowskiej misji afgański rząd oświadczył, że nie prowadził działań wojskowych w poniedziałek na danym obszarze, a rynek w Sangin leży poza zasięgiem moździerzy z pozycji afgańskiej armii.

Jak zauważa Reuters, wedle raportu ONZ z maja br. w kwietniu w wyniku walk między stronami - do których nadal dochodzi mimo toczącego się procesu pokojowego - życie lub zdrowie straciło co najmniej 380 cywili, w tym 208 z winy talibów, a 172 z winy sił rządowych.