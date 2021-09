ONZ: Duda: Mam wątpliwości, czy bogata Północ zdała egzamin z ochrony planety przed zmianą klimatu

My, przywódcy musimy być świadomi wyzwań wiążących się z ochroną ludzi i planety przed zmianami klimatycznymi, ta kwestia nie znika wraz z pandemią, jest częścią międzynarodowej solidarności; zadaję pytanie, czy my, bogata Północ, zdaliśmy ten egzamin - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w swoim wystąpieniu podczas debaty generalnej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zauważył, że pandemia usunęła niemalże z pierwszych stron gazet jeden z poważnych tematów - walkę ze zmianami klimatycznymi, a więc "walkę o bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich i dla naszych dzieci".

"My, przywódcy, musimy być świadomi wyzwań, jakie wiążą się z ochroną ludzi i planety przed zmianami klimatycznymi. Ta kwestia nie znika wraz z pandemią i ona również jest częścią międzynarodowej solidarności" - zaznaczył.

"Znów zadaję pytanie czy my, bogata Północ, zdajemy ten egzamin z solidarności, czy tylko poprawiamy sobie statystyki, przenosząc produkcję do biedniejszych krajów Południa i stosując tam najmniej proekologiczne technologie, a następnie oskarżając te kraje o +trucie+ planety" - kontynuował.

Andrzej Duda podkreślił, że w ciągu ostatnich 30 lat Polska zrobiła ogromny postęp w tej kwestii, w latach 1988-2016 dokonała redukcji dwutlenku węgla o ponad 30 proc. Jednocześnie przyznał, że to "dopiero początek drogi".