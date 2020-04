ONZ: Guterres do pracowników służby zdrowia: Jesteśmy z wami

W tych traumatycznych czasach jesteśmy z wami – zapewniał we wtorek pracowników służby zdrowia na całym świecie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Zwracając się do nich w Światowy Dzień Zdrowia podkreślił, że przypada on w trudnym dla wszystkich momencie.

Szef ONZ wyznał, że kieruje swe przesłanie do pielęgniarek, położnych, techników, ratowników medycznych, farmaceutów, lekarzy, kierowców, sprzątaczy, administratorów i wielu innych. Przyznał, że pracują dzień i noc, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.

"Dziś bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy wdzięczni wam wszystkim, którzy pracujecie przez całą dobę, narażając się na niebezpieczeństwo, aby walczyć ze spustoszeniami tej pandemii" - wskazał.

Przypominając, że 2020 rok jest Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej, szef ONZ podnosił znaczenie ich wiedzy i poświęcenia. Każdy, dodał, ma powody, by im wyrazić wdzięczność.

"Pielęgniarki biorą na siebie należące do najcięższych obowiązki związane z opieką zdrowotną. Wykonują ciężką pracę przez wiele godzin, narażając się na urazy, infekcje i problemy ze zdrowiem psychicznym towarzyszące traumatycznej pracy. Często niosą otuchę pacjentom pod koniec ich życia" - zauważył.

W odniesieniu do położnych wykonujących swe obowiązki w czasie pandemii koronowirusa Guterres wyjaśnił, że ich zadanie jest tym bardziej wymagające. Zawdzięczamy im, dodał, bezpieczne sprowadzanie noworodków na świat.

"W tych traumatycznych czasach mówię wszystkim pracownikom służby zdrowia: jesteśmy z wami i liczymy na was. (…) Jesteśmy z was dumni, inspirujecie nas. Jesteśmy wam wdzięczni" - zapewniał.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski