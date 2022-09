ONZ: Guterres po rozmowie z Putinem: mam nadzieję że umowy dotyczące eksportu zbóż i nawozów będą respektowane

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres rozmawiał w środę z Władimirem Putinem o eksporcie ukraińskiego zboża i rosyjskich nawozów; wyraził nadzieję, że umowy będą przestrzegane - poinformowała agencja Reutera.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Umowy wynegocjowane przez ONZ i Turcję w lipcu, dotyczące wznowienia eksportu ukraińskiego zboża, dotyczyły także eksportu rosyjskiej żywności i nawozów. Guterres powiedział, że ma nadzieję, że wynegocjowane przez ONZ porozumienie zostanie utrzymane i rozszerzone o rosyjski amoniak.

"Usunięcie przeszkód, dotyczących eksportu rosyjskich nawozów, jest absolutnie niezbędne" - oświadczył Guterres krótko po rozmowie z Putinem.

Rosja skrytykowała niedawno to porozumienie, skarżąc się, że jej eksport nadal napotyka trudności. Rurociąg transportujący amoniak z rosyjskiego Powołża do ukraińskiego portu nad Morzem Czarnym w miejscowości Piwdenne (Jużne) został zamknięty po agresji Rosji na Ukrainę. ONZ próbuje teraz pośredniczyć we wznowieniu eksportu amoniaku z Rosji.

"Toczą się rozmowy w związku z możliwością eksportu rosyjskiego amoniaku przez Morze Czarne" - powiedział Guterres, dodając, że na światowym rynku nawozów jest "dramatyczna sytuacja".

Reuters przypomina, że rosyjska żywność i nawozy nie podlegają sankcjom, nałożonym na Rosję w związku z jej atakiem na Ukrainę, niemniej Rosja twierdzi, że wartość jej eksportu spadła.

Stany Zjednoczone poinformowały w zeszłym tygodniu, że współpracują z ONZ w kwestii rosyjskich skarg w tym zakresie - zaznaczył Reuters.

Guterres powiedział też po rozmowie z Putinem, że zakończenie wojny jest "wciąż odległe". "Wierzę, że pokój jest konieczny - pokój zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że mam nadzieję, iż nastąpi to wkrótce" - oświadczył.

Sekretarz Generalny poinformował ponadto, że rozmawiał z Putinem o jeńcach wojennych, misji rozpoznawczej ONZ w sprawie lipcowego ataku w Ołeniwce, gdzie zginęli ukraińscy jeńcy, a także o znajdującej się w rosyjskich rękach Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy.

Członkowie misji ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie podali w ubiegłym tygodniu, że Rosja nie pozwala na dostęp do jeńców wojennych i że ONZ ma dowody, że niektórzy byli poddawani torturom, co może być równoznaczne ze zbrodniami wojennymi.

"Mam głęboką nadzieję, że wszyscy jeńcy wojenni z obu stron zostaną wymienieni" - wyznał Guterres.