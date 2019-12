ONZ: Irakijczycy płacą niewyobrażalną cenę za swe protesty

Szefowa Misji Wsparcia ONZ w Iraku (UNAMI) Jeanine Hennis-Plasschaert powiedziała podczas wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że demonstrujący Irakijczycy płacą niewyobrażalną cenę za to, by ich głosy były wysłuchane.

Hennis-Plasschaert przypomniała, że protesty w Iraku są pochodną fatalnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej kraju, w którym ludzie, zwłaszcza młodzi, nie mają perspektyw.

Manifestanci, w ramach największych protestów od czasu obalenia reżimu Saddama Husajna, domagają się odejścia klasy politycznej, kraju wolnego od korupcji, zakończenia partyjnych interesów i obcej ingerencji.

"Setki tysięcy Irakijczyków z różnych środowisk wyszło na ulice (...).Płacą jednak niewyobrażalną cenę za to, żeby ich głosy były wysłuchane. Od początku października ponad 400 osób zginęło, a ponad 19 tys. zostało rannych" - powiedziała Hennis-Plasschaert.

Zwróciła uwagę, że młodzi ludzie nie pamiętają ciężkich czasów Husajna.

"Chociaż rząd ogłosił różne pakiety reform dotyczące takich kwestii, jak mieszkalnictwo, bezrobocie, wsparcie finansowe i edukacja - są one często postrzegane jako nierealne lub zbyt niewystarczające i inicjowane za późno" - argumentowała.

Krytykowała władze za brak zdecydowanej reakcji wobec strzelania do uczestników pokojowych protestów, porywania działaczy obywatelskich, nielegalnych aresztowań, zatrzymań bądź zastraszania aktywistów.

Hennis-Plasschaert przypomniała też o żądaniach Irakijczyków dotyczących przeprowadzenia uczciwych i wiarygodnych wyborów.

Według arcybiskupa Katolickiej Archidiecezji Irbilu w Kurdystanie Bashara Wardy protesty dowodzą odrzucenia przez większość Irakijczyków obecnego rządu i struktur państwowych, ustanowionych po 2003 roku, a także konstytucji, która miała respektować podziały religijne, ale przede wszystkim podzieliła kraj.

"Jest istotne, aby zrozumieć, że chrześcijanie nie tylko otwarcie opowiedzieli się za protestującymi, ale ruch protestacyjny irackich muzułmanów z zadowoleniem powitał ich, a także inne mniejszości, w tym Jezydów" - powiedział arcybiskup.

Ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka uznała protesty za fundamentalne prawo ludności do wyrażenia swoich obaw.

"Jesteśmy zatrwożeni dużą liczbą zabitych i zranionych w trakcie demonstracji i kontynuowaniem użycia amunicji przeciw protestującym, co prowadzi do dalszych ofiar śmiertelnych. Ostro potępiamy wszystkie akty przemocy, w tym zgłaszane ataki uzbrojonych podmiotów na uczestników demonstracji, co paraliżuje wyrażanie uzasadnionych żądań" - mówiła Wronecka.

Wezwała władze i siły bezpieczeństwa do ochrony życia demonstrantów, szanowania prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzeń.

O niezbędnym wsparciu dla wolności religijnych w Iraku mówiła przewodząca obradom RB ambasador USA przy ONZ Kelly Craft. Jej zdaniem ostatnie protesty są odbiciem nadziei Irakijczyków na kraj wolny od napięć religijnych i rząd bez korupcji.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski