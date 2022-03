ONZ: Już ponad 3,6 mln uchodźców wojennych opuściło Ukrainę

Od początku rosyjskiej inwazji Ukrainę opuściło ponad 3,6 mln osób; liczba uchodźców wewnętrznych wzrosła w kraju to blisko 6,5 mln - podało w czwartek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Według danych UNHCR liczba Ukraińców, którzy wyjechali za granicę wynosi 3 674 952.

Około 90 proc. wszystkich uciekających przed wojną, to kobiety i dzieci - podaje AFP. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Pomocy Dzieciom (UNICEF) 1,5 mln uchodźców to dzieci.

Krajem, którzy przyjmuje najwięcej osób uciekających przed wojną jest Polska, niemal 2,2 mln uchodźców. Ukraińcy uciekają również do innych sąsiednich państw - na Słowację, Węgry, do Rumunii i Mołdawii. Część z nich zbiegła przed prowadzonymi działaniami wojennymi także do Rosji oraz w niewielkiej części na Białoruś - informowało UNHCR.

Jest to największy w Europie exodus z ogarniętego wojną kraju od II wojny światowej - przypomina AFP.