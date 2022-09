ONZ: Macron: negocjacje w sprawie Ukrainy mają szanse na sukces tylko, jeśli zostanie ona wyzwolona

Negocjacje w sprawie Ukrainy mają szanse na sukces tylko, jeśli Ukraina zostanie wyzwolona, a jej suwerenność zachowana - oświadczył we wtorek w Nowym Jorku prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak dodał, państwa pozostające neutralne wobec agresji Rosji popełniają "historyczny błąd" i współuczestniczą w imperializmie.

"Negocjacje mogą być możliwe tylko, jeśli Ukraina suwerennie tego chce, a Rosja zaakceptuje je w dobrej wierze. Wszyscy też dobrze wiemy, że negocjacje mogą odnieść sukces tylko, jeśli Ukraina będzie wyzwolona, a jej suwerenność chroniona" - powiedział Macron w swoim wystąpieniu w debacie generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęconym w dużej mierze wojnie na Ukrainie.

Skrytykował też kraje, które zadeklarowały neutralność wobec konfliktu, nazywając to "historycznym błędem".

"Ci, którzy dziś siedzą cicho, tak naprawdę w pewien sposób współuczestniczą w dziele nowego imperializmu i nowego porządku, który depcze po obecnym porządku" - ocenił.

Francuski prezydent powiedział, że odrzuca podział na Zachód i resztę świata oraz twierdzenia Rosji, że działa na rzecz nowego międzynarodowego porządku bez hegemonii.

"Wojna na Ukrainie jest prosta. Czy jesteś za prawem silniejszego i brakiem szacunku dla integralności terytorialnej krajów? Jesteś za czy przeciw bezkarności? Nie widzę żadnego międzynarodowego porządku ani trwałego pokoju, który może być oparty na braku szacunku dla narodów i odpowiedzialności" - powiedział.

Jak dodał, to co stało się po 24 lutego to "powrót do ery imperializmu i kolonializmu".

"Francja to odrzuca" - oznajmił.

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński