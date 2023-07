ONZ: Minister Rau na Radzie Bezpieczeństwa: Niesprawiedliwy pokój na Ukrainie tylko zachęci do dodatkowej agresji

Niesprawiedliwy pokój na Ukrainie tylko przedłuży niestabilność i zachęci dodatkową agresję - powiedział w poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. Ukrainy. Jak dodał, jakiekolwiek porozumienie powinno opierać się na fundamentalnych zasadach ONZ, takich jak integralność terytorialna.

"Pamiętajmy, że w każdym wysiłku, by znaleźć pokój na Ukrainie, musimy proponować tylko prawowite rozwiązania, bo niesprawiedliwy pokój lub zamrożony konflikt tylko przedłużyłyby niestabilność i zachęciły do dalszej agresji" - powiedział Rau w wystąpieniu. "Jedynym trwałym rozwiązaniem pokojowym będzie takie oparte na Karcie Narodów Zjednoczonych i jej fundamentalnej zasadzie integralności terytorialnej" - dodał.

Minister stwierdził też, że wymogiem do takiego pokoju jest też pociągnięcie wszystkich sprawców zbrodni wojennych do odpowiedzialności, bo w przeciwnym wypadku każdy agresor "poczuje się zachęcony do kontynuacji tą samą ścieżką".