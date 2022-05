ONZ: Na świecie jest ponad 100 milionów uchodźców

Ponad 100 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, uciekając przed przemocą, konfliktami, nękaniem i łamaniem praw człowieka, informuje w poniedziałek Reuters powołując się na dane Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

Wojna w Ukrainie jest jednym z czynników, które doprowadziły miliony ludzi do ucieczki, podała agencja, dodając, że przedłużający się konflikt w krajach takich jak Etiopia i Demokratyczna Republika Konga jest również czynnikiem wpływającym na dużą liczbę uchodźców.

"To rekord, który nigdy nie powinien był zostać ustanowiony" - powiedział Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandi w oświadczeniu skierowanym do dziennikarzy - "To powinno być dzwonkiem alarmowym".

Dane Agencji ONZ obejmują uchodźców, osoby ubiegające się o azyl oraz osoby, które przemieszczają się w ich krajach.

W zeszłym tygodniu organizacja podała, że pod koniec ubiegłego roku liczba przesiedleńców w jej krajach osiągnęła rekordową liczbę 60 milionów.

Grandi wezwał do podjęcia działań w celu zajęcia się przyczynami wysiedlenia, mówiąc, że pomoc humanitarna tylko eliminuje konsekwencje.