ONZ: Na świecie jest rekordowa liczba 110 milionów uchodźców lub przesiedleńców

Na świecie jest rekordowa liczba 110 milionów ludzi, którzy z powodu konfliktów zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów - podało w środę biuro Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR).

UNHCR stwierdziło, że nigdy wcześniej całkowita liczba uchodźców uciekających ze swojego kraju lub osób wewnętrznie przesiedlonych nie osiągnęła tak wysokiego poziomu.

Pod koniec ubiegłego roku 108,4 mln osób zostało przesiedlonych lub było uchodźcami. To o 19,1 mln osób więcej niż na koniec 2021 r., co stanowi bezprecedensowy wzrost. Całkowitą liczbę uchodźców i przesiedleńców do około 110 milionów ludzi zwiększyły w maju walki między rywalizującymi frakcjami w Sudanie.

"Dziś jesteśmy w tym miejscu - powiedział wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców Filippo Grandi na konferencji prasowej w Genewie - Mamy 110 milionów ludzi, którzy uciekli z powodu konfliktów, prześladowań, dyskryminacji i przemocy, często mieszanych z innymi motywami - zwłaszcza wpływem zmian klimatycznych".

"To akt oskarżenia wobec całego naszego świata" - podkreślił.

W sumie w 2022 r. 35,3 mln osób było uchodźcami, a 62,5 mln przesiedleńcami. Było też 5,4 miliona osób ubiegających się o azyl i 5,2 miliona innych osób, potrzebujących ochrony międzynarodowej. Trzy czwarte uchodźców ucieka do krajów o niskich i średnich dochodach.

W ubiegłym roku ponad 339 000 uchodźców z 38 krajów wróciło do domu, a 5,7 mln wewnętrznych przesiedleńców mogło wrócić do swojego miejsca zamieszkania.

Kraje przyjmujące najwięcej uchodźców to Turcja (3,6 mln), Iran (3,4 mln), Kolumbia (2,5 mln), Niemcy (2,1 mln) i Pakistan (1,7 mln).