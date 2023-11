ONZ: na Zachodnim Brzegu Jordanu wrze

Sytuacja w Strefie Gazy może wymknąć się spod kontroli, a na Zachodnim Brzegu Jordanu "wrze" - powiedział w czwartek Philippe Lazzarini, przewodniczący Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), cytowany przez agencję Reutera.

Lazzarini podkreślił też, że istnieje pilna potrzeba zapewnienia ciągłych dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, co powinno dotyczyć także paliwa. Dodał, że wsparcie napływające przez przejście graniczne w Rafah jest niewystarczające, dlatego wszystkie przejścia graniczne do Strefy Gazy powinny zostać otwarte.

W odpowiedzi na atak palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, przeprowadzony 7 października, Izrael zaostrzył blokadę Strefy Gazy, trwającą od 2007 roku. Według ONZ od czasu otwarcia przejścia granicznego w Rafah, które nastąpiło 21 października, do półenklawy wjechało łącznie 569 ciężarówek z pomocą, przewożących żywność, wodę i leki.