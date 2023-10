ONZ: nasz zespół zbada rosyjski atak na ukraińską wioskę Hroza

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) wysłał w piątek zespół terenowy na Ukrainę w celu zbadania czwartkowego rosyjskiego ataku na wioskę Hroza w obwodzie charkowskim, w którym zginęły co najmniej 52 osoby - poinformowała w Genewie rzeczniczka OHCHR Elizabeth Throsell.

Według Throsell "Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Volker Turk, który osobiście widział straszliwe skutki takich ataków, jest głęboko zaszokowany i potępia takie zabójstwa".

"Wysłał na miejsce zespół terenowy, by porozmawiać z osobami, które przeżyły ten atak, i zebrać więcej informacji" - powiedziała rzeczniczka dziennikarzom.

Do ataku na wioskę Hroza doszło w czwartek wczesnym popołudniem. Rakieta uderzyła w kawiarnię, w której odbywała się stypa po pogrzebie jednego z mieszkańców wsi. Wszyscy zabici to cywile; jest wśród nich dziecko. Wstępne ustalenia mówią, że Rosjanie użyli do ataku pocisku manewrującego Iskander. W związku z tragedią władze obwodu charkowskiego ogłosiły trzydniową żałobę.