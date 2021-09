ONZ: od początku roku w Donbasie zginęło 18 cywilów, a 55 zostało rannych

Od początku roku do końca sierpnia w związku z konfliktem w Donbasie na wschodzie Ukrainy zginęło 18 cywilów, a 55 zostało rannych - poinformowała PAP Misja Obserwacyjna ONZ ds. Praw Człowieka na Ukrainie.

Według danych Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ogólna liczba zmarłych i rannych w związku z konfliktem w Donbasie wynosi 42,5 tys.-44,5 tys. Dane te dotyczą okresu od 14 kwietnia 2014 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Zginęło 13,2 tys.-13,4 tys. osób, w tym co najmniej 3393 cywilów, ok. 4,2 tys. ukraińskich wojskowych i ok. 5,8 tys. członków formacji zbrojnych (osób walczących po stronie wspieranych przez Rosję separatystów - PAP).

Bilans ofiar wśród cywilów obejmuje 298 osób, które były na pokładzie zestrzelonego w lipcu 2014 roku samolotu malezyjskich linii lotniczych.

Jak podkreśliła misja, liczba ofiar wśród ukraińskich wojskowych i zbrojnych formacji (separatystów) obejmuje też przypadki śmiertelne związane z nieostrożnym posługiwaniem się bronią, wypadkami drogowo-transportowymi, chorobami podczas służby, zabójstwami i samobójstwami, które stanowią około 30 proc. ogólnego bilansu zgonów.

ONZ zarejestrował 152 przypadki śmierci dzieci w związku z konfliktem - zginęło 102 chłopców i 50 dziewczynek. Włączając w ten bilans 80 dzieci, które były na pokładzie zestrzelonego samolotu, liczba osób niepełnoletnich, które zginęły w związku z konfliktem, wynosi co najmniej 232.

Liczba rannych szacowana jest na 29,6 tys.-33,6 tys. osób, w tym 7 tys.-9 tys. to cywile, 9,8 tys.-10,8 tys. ukraińscy wojskowi i 12,8 tys.-13,8 tys. członkowie formacji zbrojnych.

Liczba rannych dzieci od początku konfliktu to 403. Jak przekazała PAP misja obserwacyjna, liczba obejmuje dzieci, które w wyniku działań zbrojnych doznały jakichkolwiek uszkodzeń ciała. Bilans nie dotyczy dzieci, które doświadczyły tylko psychicznych i psychosomatycznych zaburzeń, ani dzieci, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z problemami z dostępem do lekarstw.

Szacunki dotyczące rannych dzieci nie są całkowite, ale obrazują skalę zjawiska - zaznaczyła misja. Największa luka dotycząca tych danych dotyczy lat 2014 i 2015. Kilkadziesiąt przypadków jest na etapie sprawdzania.

Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku według misji w związku z konfliktem zginęło 18 cywilów, a 55 zostało rannych. Jak podkreślono, to o ok. 38 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku, kiedy zginęło 19 osób, a 98 zostało rannych.

Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 roku ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wiosną tamtego roku wspierani przez Rosję rebelianci proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki ludowe - Doniecką i Ługańską.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska