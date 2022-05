ONZ: od początku wojny z Ukrainy do Polski wyjechało ponad 3 mln osób

Od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski wyjechało ponad 3 mln osób - wynika z danych opublikowanych przez ONZ. W sumie swój kraj opuściło prawie 5,5 mln Ukraińców.

W związku z rosyjska inwazją Ukrainę opuściło 5 468 629 osób.

Większość ukraińskich uchodźców - ponad 3 mln osób - wyjechała do Polski; do Rumunii - ponad 817 tys.; do Rosji - ponad 656 tys.; na Węgry - prawie 520 tys.; do Mołdawii - ponad 443 tys.; na Słowację - prawie 372 tys.; na Białoruś - nieco ponad 25 tys.

Jednocześnie, od 28 lutego na Ukrainę wróciło z zagranicy ponad 1,2 mln Ukraińców.

