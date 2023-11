ONZ: „Pewien postęp” w rozmowach o wwozie paliwa do Strefy Gazy

Szef operacji humanitarnych ONZ Martin Griffiths oświadczył w piątek, że osiągnięto „pewne postępy” w negocjacjach dotyczących wwożenia paliwa do obleganej przez Izrael Strefy Gazy.

"Dziś rano usłyszałem, że osiągnięto pewne postępy w negocjacjach w sprawie wpuszczenia (do Strefy Gazy) większej ilości paliwa" - oznajmił Griffiths na spotkaniu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, odnosząc się do rozmów między ONZ, Izraelem, Egiptem i USA.

W tym samym przemówieniu Griffiths ponowił apel o "humanitarne przerwy" w Strefie Gazy w celu ułatwienia dostaw pomocy.

Liczne media w Izraelu, powołując się na źródła w kancelarii premiera Benjamina Netanjahu, podały w piątek, że Izrael nie zmienił decyzji o zakazie dostaw paliwa do Strefy Gazy - poinformował portal Times of Israel. Władze uważają, że Hamas wykorzystuje paliwo do celów militarnych.

29 października władze Strefy Gazy informowały, że zamknięto już co najmniej 30 szpitali i ośrodków zdrowia, ponieważ skończyły im się zapasy środków medycznych i paliwa do generatorów prądu. Izrael wpuścił do tej pory do Strefy Gazy ponad 260 ciężarówek z dostawami leków i żywności, ale organizacje pomocowe alarmują, że pomoc ta jest niewystarczająca.